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В США представили новый законопроект о санкциях против России

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J. Scott Applewhite/AP

Американский конгрессмен Джим Бэнкс представил новый законопроект санкций против России. Об этом говорится в сообщении на сайте Конгресса США.

В названии документа указано, что он разработан «для введения санкций в отношении Российской Федерации и в других целях». Проект поддержали 38 конгрессменов. Текст законопроекта пока не опубликован.

По данным газеты Washington Post, документ получил название «Акт о привлечении к ответственности Путина», сообщает РИА «Новости».

Проектом предлагается ввести ограничительные меры в отношении российских чиновников и силовиков, в том числе Пескова, Мишустина, Собянина, Мурашко, Кириенко, Памфиловой, Вайно, Бастрыкина, Бортникова, Золотова и Чайки. Кроме того, в санкционный список хотят внести некоторых российских бизнесменов — Абрамовича, Усманова, Дерипаски, Сечина, Миллера, Костина, Тимченко.

Также документом предполагается введение ограничительных мер в отношении некоторых журналистов — Симоньян, Соловьева и Эрнста.

Помимо этого, проектом предлагается запретить операции с российским госдолгом и ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», в том числе связанных с ним организаций и их акционеров.

Ранее группа сенаторов США во главе с демократом Робертом Менендесом представила еще один законопроект о новых санкциях на случай нападения России на Украину. Инициативу американского чиновника уже поддержали в Совете национальной безопасности, в дальнейшем ее должны рассмотреть в Сенате. Для одобрения законопроекта на высшем уровне потребуется минимум 60 голосов, что может затянуть процедуру.

В документе говорится о возможности введения ограничений против секторов российской экономики, включая нефтегазовую отрасль и банковскую сферу, а также отключение страны от международной расчетной системы SWIFT.

Еще одной мерой, по задумке группы демократов, должен стать запрет на проведение операций с первичным и вторичным госдолгом России. По словам Роберта Менендеса, новые меры должны стать важным сигналом, который покажет Кремлю, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».

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Отношения России и США
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