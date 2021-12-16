Экс-нардеп сомневается в способности Киева создать к 2026 году береговые ракетные войска

Украина планирует создать к 2026 году новый род войск — береговые ракетные войска. Ожидается, что в их состав войдут ракетные комплексы «Нептун», которыми Киев неоднократно угрожал Москве, хотя, исходя из данных открытых источников, реальной опасности для РФ они не представляют. На Украине считают эти войска способом обороны от «российской агрессии», а в России обещают следить за политическими настроениями самой Украины на фоне ее плана увеличения военного потенциала.

На Украине планируют к 2026 году сформировать береговые ракетные войска, сообщил в ходе подведения итогов деятельности за год командующий украинских Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа, слова которого приводятся на сайте Минобороны Украины.

По его словам, в состав этих войск войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун».

Он отметил, что первый дивизион этого рода войск будет сформирован ко второму кварталу следующего года, а на боевое дежурство он встанет спустя некоторое время.

«Нептун» — это маловысотная ракета, которая может применяться для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. т и наземных целей. На вооружение ВСУ его приняли в 2020 году. Глава Минобороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что в ближайшее время эти ракетные комплексы появятся на южной границе страны. Украина не единожды грозила Москве «Нептунами», но журналисты украинского издания «Страна», проанализировав всю доступную из открытых источников информацию об украинских ракетах «Гром-2», «Ольха», «Нептун» и «Тайфун-1», констатировали, что ни одна из них до российской столицы достать не сможет. «Да и существуют они либо в проекте, либо в очень ограниченном количестве», — говорилось в публикации.

Помимо «Нептунов», Неижпапа отметил боевые возможности военного флота Украины в целом, которые, как он утверждает, стремительно выросли, в частности, благодаря партнерам среди стран-участниц НАТО. «Согласно программе развития надводных сил предполагается строительство кораблей класса «корвет». На сегодняшний день в Турции готовность корпуса первого корабля этого класса составляет 75–80%», — обратил внимание он.

Корпус корабля будет готов в первом квартале 2022 года, его достроят на Украине. Его испытания планируется начать уже в 2023 году, сообщил командующий украинских ВМС.

К тому же Украина, как отметил Неижпапа, достигла договоренности с Великобританией о строительстве восьми ракетных катеров, закупке противоминных кораблей, ракет класса «море-море» и строительстве для ВМС Украины двух военно-морских баз в Очакове и Бердянске. Помимо этого, в нынешнем году ВМС Украины получили эскадрилью ударных беспилотников «Байрактар», которая сейчас стоит на боевом дежурстве.

Для России всегда имеет значение военный потенциал ближайшего соседа, особенно когда он сопровождается еще и политикой, направленной на враждебные действия, сказал «Газете.Ru» замглавы Института США и Канады, эксперт РВСН, генерал-майор Павел Золотарев. Он отметил, что у Украины военный потенциал невелик, к тому же у них непростая экономическая ситуация. То, что осталось у Украины от советских войск, во многом было утеряно, а своя военная промышленность у них не развивалась, напомнил генерал-майор.

«Охрана побережья — это нормальная функция, если у них есть такие возможности, пусть они укрепляют свое побережье, это их суверенное право. Но одновременно Россия будет, естественно, смотреть на их политические намерения», — сказал он.

Необходимость в создании этих войск появилась еще в 2014 году, но только сейчас у Киева до этого «дошли руки», появились возможности, договоренности, хотя ресурсов все еще не хватает,

сказал «Газете.Ru» глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Украине эти войска понадобились для обороны от возможной российской агрессии. После 2014 года эта угроза реальна. Эта береговая оборона — это защита против атаки на украинские порты», — отметил эксперт.

По словам украинского политолога, речь идет о тактических вопросах: Украине нужно укреплять разные направления — усиливать воздушную оборону, реформировать и модернизировать флот.

«Мы же не можем противостоять большому российскому флоту адекватными силами. Поэтому надо думать об ассиметричных способах обороны. Береговая охрана — это не средство наступления, а средство обороны против возможных десантных атак со стороны России», — объяснил Владимир Фесенко.

Для создания таких войск нужны финансовые основания, потому что создание такого мощного военного потенциала — это деньги, а денег нет,

обратил внимание бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«40% украинского бюджета — это заимствованные деньги. А в следующем году придется отдавать несколько миллиардов долларов, около 10 даже. Тогда вопрос — откуда деньги? А технологии? Они сами будут создавать? А если они захотят купить, то кто им продаст? Американцы? Они «Джавелины» продают и больше не хотят, потому что понимают, что эти комплексы — это красная линия, о которой предупредила Россия. Поэтому это бред, который нужен, чтобы показывать, насколько они сильны», — сказал бывший нардеп «Газете.Ru».

Он напомнил, что Германия уже давно решила не продавать оружие странам бывшего СССР, а США «смотрят на Россию», которая предупредила, что если они будут подпитывать вооружением Украину, то Москва отреагирует моментально. По его словам, России не важно, чье вооружение стоит на побережье Черного моря в пяти-семи минутах подлета к РФ: НАТО или Украины. Как он отметил, президент России Владимир Путин предупреждал, что это чревато потерей государственности.

«Эта бравада необходима, чтобы поддерживать миф, что они великие и могущественные, что их нужно переизбрать, чтобы в 2026 году получить это. Когда нет реальных результатов, нужно создавать мифы», — сказал Олейник.