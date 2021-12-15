В США одобрили увеличение предела госдолга до $31,4 трлн

Конгресс США поддержал очередное повышение госдолга на $2,5 трлн. Таким образом, США снова избежали гипотетической угрозы дефолта. Однако проблема не решается глобально, и с ней неизбежно снова столкнется уже новый состав конгресса, который обновится в 2022 году. «Газета.Ru» выяснила у экспертов, существует ли предел у бесконечного повышения уровня госдолга США.

Можно брать еще

Сенат конгресса США проголосовал за очередное повышение потолка возможного госдолга страны на $2,5 трлн — до $31,4 трлн. Голоса разделились практически поровну: 50 сенаторов поддержали повышение, 49 были против.

Это оказалось возможным в результате договоренностей между лидерами двух фракций демократом Чаком Шумером и республиканцем Митчем Макконелом, благодаря которым решение об увеличении госдолга США было принято простым большинством голосов, а не требующимся в подобных случаях так называемым «квалифицированным большинством» в 60 законодателей.

При этом решение о повышении уровня госдолга оказалось своевременным: уже после 21 декабря страна, по расчетам аналитиков Двухпартийного политического центра США, оказалась бы на грани технического дефолта, при котором государство не может в полном объеме и своевременно выполнять свои бюджетные обязательства.

Как раз это и произошло бы, если бы конгресс запретил правительству брать новые долги на покрытие старых. Впрочем, такой мысли никто в США не допускает, что и видно в том числе по отказу от сопротивления по этому вопросу со стороны республиканцев, несмотря на возможность приобрести политические очки на дефолте во время правления оппонентов.

По словам главного научного сотрудника института США и Канады Владимира Васильева, нынешнее решение о повышении уровня госдолга за год до важных промежуточных выборов в Конгресс — практика, которая сложилась на протяжении последних 10 лет.

«И теперь проблему госдолга будет рассматривать уже Конгресс следующего созыва в зависимости от политических обстоятельств, которые будут тогда. У республиканцев была возможность технического дефолта и они могли воспользоваться ею сейчас в своих политических целях, но они пошли на уступки.

А демократы при этом надавили на финансовые круги США, которые прямо говорили, что не потерпят даже разговоров о возможном техническом дефолте. А иначе у республиканцев могли бы возникнуть сложности с финансированием их грядущих кампаний», — сказал он.

Кроме того, без повышения планки госдолга очень скоро практически гарантированно в США был бы объявлен шатдаун — временное прекращение работы госучерждений и ведомств из-за нехватки средств на их функционирование.

Теперь же вопрос о том, что делать с госдолгом будет отложен на будущее — по словам экспертов, как минимум, нового лимита гарантированно хватит на пару лет, а, значит, политические баталии на выборах в Конгресс 2022 года не будут омрачены масштабным и непредсказуемым экономическим кризисом.

Зачем США берут в долг

Госдолг США представляет собой задолженность федерального правительства перед кредиторами. Деньги же берутся в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета и оплатить все расходы: на здравоохранение, инфраструктуру, оборону.

При этом Вашингтон традиционно отвергает другие теоретические варианты покрытия бюджетного дефицита, например, сокращение бюджетных расходов, которые в годы пандемии коронавируса только увеличиваются.

Например, только в 2021 году администрация Байдена анонсировала введение масштабных государственных программ по инфраструктуре стоимостью $1,85 триллиона, которые направлены на укрепление системы социальной защиты и борьбы с изменением климата.

Согласно оценкам Всемирного банка, госдолг страны можно считать проблемным, когда он равен 77% от годового ВВП государства. При этом много западных государств, включая США, живут с показателями свыше 100% — теперь у последних он подбирается уже к 130%. Если имеющаяся тенденция будет продолжаться, то согласно прогнозам Forbes, к 2029 году госдолг США приблизится к $89 трлн, а соотношение долга к ВВП — к 275%.

Почему давать в долг и не просить обратно выгодно кредиторам

Заместитель директора института США и Канады РАН Виктор Супян в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что, по его мнению, предельной планки уровня госдолга США просто не существует, так как ее увеличение выгодно и кредиторам, и заемщику.

«Почти все свободные финансовые ресурсы мира, по крайней мере, пока, стремятся в США. И рост новых долгов выгоден американцам, потому что за счет привлечения финансовых ресурсов они могут покрывать свои превалирующие расходы и, как следствие, дефицит государственного бюджета.

Но это выгодно и кредиторам, ведь это не традиционные заимствования как у других государств. США берут в долг через размещение на открытом рынке облигаций федерального казначейства. Любые страны, банки, физлица могут их купить, становясь таким образом кредитором США. Им выгодно это потому, что таким образом они сохраняют свои свободные ресурсы в наиболее надежном инструменте для этих целей.

В мире нет более надежного инструмента хранения свободных финансовых ресурсов, чем американские казначейские облигации. Они никогда не подводили кредиторов, всегда выплачивают проценты по долгу и всегда вовремя погашают основную сумму долга », — объяснил он.

При этом самим странам-кредиторам США чаще всего некуда вкладывать более рационально свободные средства внутри, так как прежде всего это будет вести лишь к инфляции.

По словам Супяна, схема с увеличением потолка госдолга будет продолжать существовать, пока американский рынок занимает уникальное положение в мировой экономической системе.

При этом, по словам эксперта, сам по себе долг и его обслуживание не несет пока никаких существенных угроз экономике США.

«Да, Вашингтон должен платить процентные платежи, которые составляют примерно $400 млрд в год из бюджета. Но ведь сам долг в 10 раз больше, поэтому гораздо больше выгоды от долгов, чем минусов. На инфляцию практически это никак не влияет, потому что гораздо больше средств вбрасывается в американскую экономику и кроме этого долга. По моей оценке, следующий состав конгресса также не будет пытаться что-то делать с госдолгом, это может продолжаться еще очень долго, если не бесконечно», — сказал Супян.