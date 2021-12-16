Истребители США прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черноморском регионе

НАТО разместила истребители F-15 на базе в Румынии буквально через неделю после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, на которых российский лидер говорил, что РФ хотела бы получить гарантии о нерасширении альянса. В НАТО заявили, что эта акция направлена на обеспечение воздушного присутствия союзников в Черноморском регионе и «улучшение оперативной совместимости» между союзниками по блоку. Более того, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО продолжит свое «расширение». «Газета.Ru» — о том, почему НАТО продолжает наращивать военное присутствие у границ России.

Союзнические силы НАТО, в состав которых войдут итальянские истребители Eurofighter, намерены совершать полеты в районе Черного моря с 18 по 22 декабря. В пресс-релизе североатлантического альянса традиционно говорится о «сдерживании» и «защите воздушного пространства союзников».

«Дополнительные единицы американских истребителей F-15 являются желанным активом и окажут положительное влияние на возможности союзников по сдерживанию», — заявил заместитель начальника штаба командования авиации союзников, бригадный генерал Джоэл Кэри.

«Способность быстро развернуть авиацию союзников для поддержки НАТО жизненно важна для нашей готовности и демонстрирует маневренность сил», — добавил военный.

Инициатива по наращиванию военного потенциала исходит не только от командования Североатлантического альянса. На днях власти Румынии анонсировали покупку у Норвегии около 32-х подержанных истребителей F-16 для модернизации своих военно-воздушных сил. По данным румынских СМИ, сделка обойдется Бухаресту в сумму, превышающую $1,5 млрд.

Примечательно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе принял участие в Бухарестском форуме, организованном исследовательским Институтом Аспена в Румынии. Во время выступления политик в очередной раз подчеркнул, что обстановка в сфере безопасности остается непредсказуемой, поэтому союзники должны объединять усилия. Накануне форма власти Румынии наградили Столтенберга премией имени румынского дипломата Михни Константинеску.

Сам же Столтенберг 16 декабря заявил, что НАТО продолжит расширение, несмотря на позицию Москвы. «Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», — сказал он, подчеркнув, что альянс не собирается идти на компромисс с Москвой по вопросу Украины и Грузии.

А за несколько дней до выступления Столтенберга президент Румынии Клаус Йоханнис во время телефонных консультаций с президентом Байденом выступил за увеличение военного контингента НАТО в Румынии и Черноморском регионе.

Румынская точка сбора

Румыния является одним из главных плацдармов НАТО на Черноморском побережье.

Еще в январе Командование ВС США в Европе и Африке разместило в стране разведывательно-ударные беспилотники MQ‑9 Reaper на авиабазе в городе Кымпия-Турзий — туда же в среду прилетели истребители F-15.

Политика Байдена в отношении России подвергается критике как внутри США, так за их пределами, отмечает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. По словам эксперта, ситуация осложняется тем, что для некоторых стран-членов НАТО, включая Прибалтику и Польшу, нападки на Россию являются основным занятием.

«Поэтому Байден, с одной стороны, пошел на переговоры, что было мудрым шагом, направленным на деэскалацию; но в то же время, для внутренних критиков, убежденных, что он проигрывает Путину и идет ему на уступки, это стало свидетельством, что он оказывает дополнительное давление на Россию», — отметил эксперт.

Руслан Пухов также обращает внимание, что в США и ЕС не понимают «истоков и происхождения» нынешней российской внешней политики. По его словам, западные страны склонны винить российского президента в непростых отношениях между НАТО и Россией. Однако, продолжает собеседник «Газеты.Ru», сложности начались еще при правлении президента Бориса Ельцина, когда Запад фактически отказался поддержать Москву в борьбе с террористами во время Чеченской войны.

«Путин здесь ни при чем. Мы пытались с ними договориться. Но быстро стало ясно, что Запад не готов принимать наши опасения во внимание», — объяснил Пухов.

«Западу кажется, что этим патрулированием они посылают мощное сообщение Путину, но на самом деле эта акция убеждает российских граждан, что мы поступаем правильно, когда требуем от НАТО прекратить расширение на Восток», — заключил эксперт.

Усиление юго-восточного фланга Североатлантического альянса продолжается, считает руководитель отдела Европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Румыния выбрана не случайно, говорит эксперт, поскольку страна традиционно является одним из ключевых плацдармов НАТО с точки зрения военной активности и планирования.

Данилов обращает внимание, что текущие военные мероприятия НАТО были запланированы еще до встречи Путина и Байдена, поэтому отменять их и не собирались.

«В военном смысле эта логика вполне вписывается в концепцию сдерживания НАТО и США в отношении РФ, — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» Данилов. — Другой вопрос — как это сообразуется с открывшимся переговорным треком на этом этапе».

Эксперт обращает внимание, что и США, и Россия жестко обозначили свои позиции и озабоченности насчет расширения НАТО во время недавних переговоров лидеров двух стран. Однако основной вопрос — будут ли эти позиции обсуждаться в конструктивном ключе.

«Смогут ли РФ и США отладить новые механизмы коммуникации, чтобы работать на результат? Ведь результатом должны стать снижение военной напряженности и взаимных рисков в Черноморском регионе», — задается вопросом эксперт.

Россия и дальше будет продолжать фиксировать позицию по нерасширению Североатлантического альянса, уверен Данилов. «Предпринимаются усилия не только по линии Россия — США, но и в диалоге с другими странами НАТО — прежде всего, с Великобританией», — добавил эксперт.

«В Черноморском регионе речь идет о военно-морской и авиационной технике, но все находится в подвешенном состоянии», — заключил Данилов.

Что им всем НАТО

Несмотря на желание лидеров России и США продолжать диалог о нерасширении НАТО, генсек альянса Столтенберг регулярно озвучивает планы по дальнейшей экспансии на Восток. Так, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава НАТО заявил о желании организации и дальше оказывать военную поддержку Киеву.

Днем ранее Столтенберг встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и заявил, что с нетерпением ждет продолжения работы по «дальнейшему углублению сотрудничества между НАТО и Азербайджаном».

На этом список стран бывшего СССР, с лидерами которых тесно общается генсек НАТО, не заканчивается. Накануне Столтенберг также провел переговоры с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили. Столтенберг не преминул напомнить коллеге, что НАТО готова оказывать «неизменно сильную политическую и практическую поддержку» Грузии, ее суверенитету и территориальной целостности. Генеральный секретарь подчеркнул, что Тбилиси является одним из ближайших партнеров НАТО.