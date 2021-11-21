Песков не исключил провокаций на фоне публикаций об угрозе вторжения РФ на Украину

Разведка США предупредила европейских союзников об угрозе «военного вторжения» России на Украину, сообщил американский телеканал CBS News. Согласно информации его источников, это якобы может произойти «в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада». О том, как на подобные утверждения отреагировали в Москве, — в материале «Газеты.Ru».

Представители американской разведки в очередной раз предупредили европейских союзников о якобы имеющейся возможности «нападения России на Украину». Об этом проинформировал телеканал CBS News.

«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — указал собеседник телеканала.

Он пояснил, что вероятность вторжения возрастает по мере того, как погода становится холоднее.

Как отреагировали в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает попытки провокаций, чтобы оправдать соответствующие заявления Запада.

«Этого нельзя исключать», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Песков отметил, что «эта истерика нагнетается искусственно».

«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», — полагает представитель Кремля.

Попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия, добавил он.

«Душераздирающее зрелище»

По его словам, Украина, вероятно, добивается очередной попытки «начать силовое решение своей собственной проблемы, сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе».

Как считает Песков, Киев «добивается этого, скорее всего, под прикрытием тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море, американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше». «Вот чего добивается Украина. И это, конечно, душераздирающее зрелище», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

«Нужна как форпост»

В свою очередь, бывший российский сенатор Франц Клинцевич в разговоре с «Газетой.Ru» предположил, что США используют аргумент о возможном «вторжении России» на территорию Украины для продвижения своих военных баз и контингента к границе РФ.

«США строят военные объекты на территории Украины. Они Украину не возьмут в НАТО, она им нужна как форпост, где будут стоять объекты, максимально приближенные к границе РФ. Сейчас Вашингтону нужно, чтобы на территории Украины присутствовал военный контингент, а для этого нужна аргументация», — пояснил собеседник издания.

В то же время зачастую заявления американцев не совпадают с мнениями некоторых украинских политиков, которые говорят, что не видят никакой концентрации российских вооруженных сил у своей границы, добавил он.

«Американцы же им вторят: «Нет! У на есть данные, Россия собирается на вас напасть». И тем самым обосновывают свое присутствие. Им же нужно правильное общественное мнение. И сегодня, для обоснования своих стратегических планов эта тотальная дезинформация является ключевым моментом», — указал Клинцевич.

По его прогнозам, в ближайшее время будут приняты решения о военно-технической поддержке Украины, перемещении контингента, расширении инфраструктуры, создании специальных центров на территории Украины, которые должны «противостоять российской агрессии». Все это приведет к дальнейшему нагнетанию обстановки, заключил экс-сенатор.

«Вызывает улыбку»

Комментируя ситуацию, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, что с удивлением воспринял информацию CBS News.

«Такие статьи вызывают улыбку. Честно говоря, не ожидал, что такая уважаемая американская спецслужба может сделать подобные выводы. Значит, если похолодание, мы вторгаемся, а вдруг внезапно потеплеет, мы убежим обратно, да? Откровенно говоря, для серьезных политиков и спецслужб делать подобные выводы несерьезно», — констатировал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Джабаров отметил, что РФ не планирует вторжений на чужие территории. «Россия не собирается ни на кого нападать. Но мы не позволим, чтобы была нарушена территориальная целостность нашего государства. И одновременно в случае нападения на российских граждан, а в ДНР и ЛНР их около 500 тыс., мы тоже примем адекватные меры для их защиты», — отметил сенатор.

«Мошенническая политика администрации Байдена»

Американцам нужно прикрыть свое вмешательство тем, что якобы существует угроза для Украины извне, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Это жесткое вмешательство НАТО и США во внутренний конфликт, который сегодня происходит на территории Украины. Там уже расположены около 7 военных баз США и НАТО, а это является грубейшим нарушением всех международных соглашений», — указал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, США и НАТО поставляют на Украину летальное оружие, около 4 тыс. инструкторов в разведцентрах, а в учебных центрах проводят работу с офицерами ВСУ и с карательными подразделениями «Правого сектора» (организация запрещена в России) по западным стандартам.

«На фоне такой эскалации и захвата Украины им нужно прикрыть свое вмешательство тем, что есть угроза извне, что Россия на границах с Украиной стягивает свои силы и средства, забывая, наверное, что штаб южного военного округа РФ расположен в Ростове-на-Дону и большинство его подразделений расположены на территории Ростовской области. И вот это сейчас американцы выдают за сосредоточение на границе с Украиной сил и средств. Это обман международного сообщества, которое плохо знает географию», — считает Водолацкий.

Он полагает, что Украина может повторить судьбу Ливии, Ирака, Афганистана, других стран, где было вмешательство США, а после этого — разруха, хаос, толпы беженцев.

«Естественно, после провала и бегства из Афганистана американцы хотят взять реванш. Для них Украина – плацдарм для этого. Она выбрана ими как разменная монета. А для того, чтобы это было прикрыто определенной ширмой, показывается, что Россия – агрессор, а мы славные американские ковбои, хотим защитить слабую Украину. Вот и вся мошенническая политика администрации Байдена», — заключил парламентарий.