В МИД РФ назвали причину публикации переписки Лаврова с европейскими коллегами

Замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил, зачем была опубликована переписка министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом о возможности проведения нормандского формата.

«Причина в том, что коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее в российском МИДе отметили, что в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Для предотвращения дальнейших спекуляций на эту тему МИД придал гласности первоисточники и опубликовал дипломатическую переписку.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, переписка демонстрирует попытки Киева саботировать минские соглашения — «они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».

В министерстве иностранных дел Германии назвали публикацию переписки «нарушением дипломатической практики». Подобную позицию выразили и в МИД Франции.

Согласно переписке, Лавров заявил о важности продолжения посреднических усилий России, Германии и Франции в содействии урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре. В ответ Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей, но подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять Минские соглашения «в полном объеме».