Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Владелицей машины, попавшей в смертельное ДТП в Москве, оказалась блогер Мария... 15:02
Джикия рассказал, что некоторые игроки сборной России отказались от роли капитана 15:00
Певица Наталия Орейро вакцинировалась «Спутником V» 14:57
Рогозин ответил цитатой Сталина на критику фильма «Вызов» 14:57
Канчельскис рассказал, кто должен возглавить «МЮ» после отставки Сульшера 14:45
В сети появилось видео перестрелки пьяного жителя Солнечногорска... 14:39
В Кремле оценили подаренную Эрдогану карту «тюркского мира» с регионами России 14:36
Клинцевич объяснил, почему американские СМИ пишут о возможной войне России и Украины 14:33
В профсоюзе мигрантов рассказали, куда исчезнут приезжие со строек Москвы 14:30
Стало известно, кто будет руководить «Манчестер Юнайтед» в ближайших матчах 14:27

В МИД РФ назвали причину публикации переписки Лаврова с европейскими коллегами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
МИД России/РИА «Новости»

Замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил, зачем была опубликована переписка министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом о возможности проведения нормандского формата.

«Причина в том, что коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее в российском МИДе отметили, что в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению. Для предотвращения дальнейших спекуляций на эту тему МИД придал гласности первоисточники и опубликовал дипломатическую переписку.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, переписка демонстрирует попытки Киева саботировать минские соглашения — «они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».

В министерстве иностранных дел Германии назвали публикацию переписки «нарушением дипломатической практики». Подобную позицию выразили и в МИД Франции.

Согласно переписке, Лавров заявил о важности продолжения посреднических усилий России, Германии и Франции в содействии урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре. В ответ Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей, но подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять Минские соглашения «в полном объеме».

Все новости на тему:
ЕС — Россия
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть