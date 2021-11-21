В США считают, что вероятность нападения России на Украину растет по мере похолодания

Разведка США предупредила европейских союзников о возможности «вторжения России» на территорию Украины и связала это с погодными условиями. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников.

«Вторжение зависит от погодных условий, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада», — сказал источник телеканала. Он добавил, что вероятность вторжения возрастает по мере того, как погода становится холоднее.

Ранее сообщалось, что США убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Как пишет издание, сотрудники американских спецслужб уверяют своих партнеров в том, что Россия может напасть на Украину в скором времени.

Так, на текущей неделе директор Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хэйнс поехала в Брюссель, чтобы предоставить послам НАТО полученную американской разведкой информацию о ситуации на Украине и возможности российского вторжения. По словам источника, эта поездка планировалась давно, во время нее затрагивались и другие темы, но вопрос относительно действий Москвы был приоритетным.