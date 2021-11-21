Клинцевич объяснил, почему американские СМИ пишут о возможной войне России и Украины

США используют аргумент о возможном «вторжении России» на территорию Украины для продвижения своих военных баз и контингента к границе РФ. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил экс-сенатор Франц Клинцевич.

«Американцы проводят очередной этап стратегического продвижения своих военных баз и военных контингентов к границе РФ. Этим и обусловлены заявления американских спецслужб, не подтвержденные ни снимками, ни данными, ни общественным мнением. Зачастую заявления Вашингтона не совпадают с мнениями некоторых украинских товарищей, которые говорят, что не видят никакой концентрации российских вооруженных сил у своей границы. Американцы же их убеждают в обратном», — сказал Клинцевич.

Политик напомнил о провале США в Сирии, в Ираке и в Ливии, где они «сильно обкакались, но с них, как с гуся вода».

«В ближайшее время будут приняты решения о военно-технической поддержке Украины, о перемещении контингента, о расширении инфраструктуры, о создании специальных центров, которые якобы должны противостоять российской агрессии», — убежден Клинцевч.

По его мнению, от США стоит ожидать дальнейшего нагнетания обстановки вокруг России и Украины.

«Мы имеем дело с крайнего уровня лицемерами и непорядочными людьми. И изменить отношение к нам сегодня никак не предвидится», — заключил экс-сенатор.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на американских чиновников сообщал, что разведка США предупредила европейских союзников о возможности «вторжения России» на территорию Украины и связала это с погодными условиями.