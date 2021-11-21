Песков назвал блестящим шагом публикацию переписки Лаврова по Донбассу

Переписка главы МИД РФ Сергея Лаврова с европейскими коллегами по Донбассу была опубликована на фоне публичных обвинений Москвы в бездействии, это не традиционно для дипломатии, но является блестящим и решительным шагом на фоне сложившейся обстановки. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«То, что сейчас творится в мировой дипломатии, а раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии — вот такой блестящий шаг был предпринят. Да, это не традиционно для дипломатии, но с другой стороны нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Лавров объяснил, зачем возглавляемый им российский МИД опубликовал его переписку с руководителями внешнеполитических ведомств Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Он добавил, что переписка демонстрирует попытки Киева саботировать минские соглашения — «они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».

Согласно публикации МИД, Лавров заявил о важности продолжения посреднических усилий России, Германии и Франции в содействии урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре. В ответ Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей, но подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять Минские соглашения «в полном объеме».