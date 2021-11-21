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В МИД РФ рассказали о подготовке встречи Путина и Байдена

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Alexander Zemlianichenko/AP

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о подготовке встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«Для того, чтобы контакт состоялся — требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Замминистра добавил, что повестка дня готовящейся встречи огромна.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти уже в этом году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщал, что до конца нынешнего года возможны контакты Путина и Байдена. Он отмечал, что это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики лидеров двух стран и какой именно формат они выберут.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

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