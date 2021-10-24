Песков: Россия сможет «минимизировать» последствия сближения Украины и НАТО

Россия не может помешать сближению Украины с НАТО, но способна сделать все необходимое, чтобы минимизировать последствия этого процесса для себя. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дорога в Североатлантический альянс — при выполнении соответствующих условий членства — для Киева открыта, отмечают в свою очередь в Пентагоне. Подробнее о позициях Москвы и Вашингтона — в материале «Газеты.Ru».

Россия сделает все необходимое для того, чтобы минимизировать для себя последствия вероятного сближения Украины и НАТО. Об этом в воскресенье заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно», — констатировал представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», отвечая на вопрос, способна ли Россия помешать сближению Украины с НАТО.

Он добавил, что Москва может минимизировать последствия таких шагов. «У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо», — указал Песков.

По его словам, вступление Украины в НАТО является наихудшим сценарием, так как выходит за красные линии национальных интересов России. Он также подчеркнул, что подобный сценарий может вынудить Москву принять активные меры для обеспечения безопасности.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на фоне призывов к военному сдерживанию России «НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам». По его словам, безопасность в Европе может быть только общей, «без ущемления интересов России».

«Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО», — отметил он.

Дорога открыта

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин в ходе своего визита в Киев заявил о «непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины».

Глава Пентагона подчеркнул, что для Вашингтона важно поддерживать способность Украины сдерживать «агрессию» России, которая, по его словам, начала «нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины» и является «тем камнем, который препятствует мирному урегулированию» кризиса в Донбассе.

Комментируя заявления Остина, президент РФ Владимир Путин предположил, что их можно рассматривать как «открытие для Украины дверей в НАТО». Он отметил, что против членства Украины в организации не высказываются «даже те лидеры европейских стран, которые блокируют процесс сближения Киева с альянсом».

Дорога в НАТО — при выполнении соответствующих условий членства в Североатлантическом альянсе — открыта для Украины и Грузии, отмечают, в свою очередь, в Пентагоне.

По оценкам замглавы МИД России Андрея Руденко, любой шаг по вопросу членства Украины в НАТО повлечет за собой последствия. Он добавил, что вступление Киева в альянс вынудит Москву реагировать.

«Прием Украины в НАТО означал бы готовность альянса к войне с Россией», — считает сенатор Алексей Пушков.

Украина и НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

В сентябре 2021 года Рада не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. В правящей партии «Слуга народа», МИД и правительстве страны полагают, что Киев претендует на полноценное членство в альянсе, поэтому новый статус не нужен.

Одной из главных проблем для вступления Украины в НАТО остается военный конфликт на юго-востоке страны. Он начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся на территории Донецкой и Луганской областей между ВСУ с одной стороны и вооруженными формированиями повстанцев-сторонников непризнанных ДНР и ЛНР. Переговоры об урегулировании кризиса мирным путем не приводят к результату уже много лет.

Большинство жителей Украины поддерживают вступление страны в НАТО, свидетельствуют итоги соцопросов. За присоединение республики к Североатлантическому альянсу готовы проголосовать на референдуме 57,4% респондентов, противоположную позицию занимают 29,3%.