Шеф Пентагона обвинил Москву в развязывании войны на юго-востоке Украины

Россия начала «нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины» и является «тем камнем, который препятствует мирному урегулированию» кризиса ва Донбассе. Об этом, выступая в Киеве, заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он также заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине поддержку «в конфликте с Россией». Подробнее о визите главы Пентагона в Киев — в материале «Газеты.Ru».

Виновником вооруженного конфликта в Донбассе является Россия, утверждает министр обороны США Ллойд Остин. Соответствующее заявление глава Пентагона сделал во вторник, 19 октября, на совместном брифинге с министром обороны Украины Андреем Тараном в Киеве.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию.

Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — сказал Остин.

Американский министр также указал, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине поддержку «в конфликте с Россией».

«Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать свою территориальную целостность и неприкосновенность», — отметил он.

Как сообщали ранее в Пентагоне, комментируя визит главы ведомства в Европу, «дорога в НАТО для Украины и Грузии открыта» – при выполнении соответствующих условий членства в Североатлантическом альянсе.

«Остин отметит в Грузии и Украине, что дорога в НАТО открыта, и призовет страны провести изменения, которые требуются для того, чтобы претендовать на членство в оборонном альянсе», — отмечалось в анонсе поездки руководителя американского ведомства. «Мы заверяем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на переднем краю российской агрессии», — приводятся в сообщении слова высокопоставленного чиновника минобороны США.

В Пентагоне также утверждают, что «у Грузии и Украины есть территории, оккупированные РФ» — в сообщении упоминается про «незаконную аннексию Крыма» и «оккупацию Южной Осетии и Абхазии». Москва неоднократно отвергала подобные обвинения Вашингтона.

Прибыв в Киев, Ллойд Остин заявил, что планирует выразить приверженность США укреплению способности Украины сдерживать российскую «агрессию» — об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России», — отметил глава Пентагона.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine's capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

В свою очередь, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в Twitter, что Украина не будет считаться с мнением России насчет вступления в НАТО.

«Нас не интересует мнение РФ по вступлению Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в альянсе», — говорится в сообщении.

Украина и НАТО: перспективы и реальность

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Верховная рада в сентябре 2021 года не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. В правящей партии «Слуга народа», МИД и правительстве страны полагают, что Киев претендует на полноценное членство в альянсе, поэтому новый статус не нужен.

Самая высокая поддержка вступления Украины в НАТО зафиксирована на западе страны. Соответствующую инициативу поддерживают 81% граждан во Львове, 79% в Тернополе и 78% в Ивано-Франковске. Такие результаты опроса, проведенного в сентябре, привела социологическая группа «Рейтинг».

Социологи констатируют, что самая низкая поддержка вступления Украины в альянс сохраняется на востоке и юге страны. В частности, в Харькове (менее 100 км от границы с Россией) 33% респондентов выступили за вхождение в НАТО, 46% — против; в Одессе 28% — за, 44% — против; в Мариуполе (главный город «украинской» части Донбасса) 17% за, 60% — против.

В Киеве поддержать вступление Украины в НАТО готовы 61% опрошенных.

Как отмечает агентство Regnum, директор Центра информации и документации НАТО на Украине Винета Кляйне заявила, что «альянс видит существенный прогресс Киева в деле евроатлантической интеграции». По ее словам, по сравнению с ситуацией, которая была еще несколько лет назад, в настоящий момент есть «огромная разница».

Война в Донбассе

Одной из главных проблем для вступления Украины в НАТО остается военный конфликт на юго-востоке страны. Он начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся на территории Донецкой и Луганской областей между ВСУ с одной стороны и вооруженными формированиями повстанцев-сторонников непризнанных ДНР и ЛНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. С момента подписания соглашения в регионе регулярно фиксируются перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые.

Переговоры об урегулировании кризиса мирным путем не приводят к результату уже много лет.