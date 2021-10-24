Песков заявил, что Россия сможет «минимизировать» последствия вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Сергей Песков заявил, что Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом, несмотря на агрессию военно-политического блока, но все усилия оказались тщетны, и Москва отказалась от сотрудничества.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия рано или поздно вступят в НАТО, но это «не вопрос завтрашнего дня».

По словам Столтенберга, решение о вступлении Украины в НАТО будет принимать Киев и 30 членов этого военно-политического блока. При этом он исключил какое-либо право для Москвы накладывать вето на «решение суверенного государства вступить в НАТО».

Позднее он рассказал, что России не следует опасаться вступления Украины в НАТО, так как это оборонный альянс.