Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Отец оператора, погибшей на съемках фильма «Раст», не винит Болдуина в ее смерти 15:27
Напугавший жителей Ярцева мужчина ходил с игрушечным оружием 15:24
Хабиб рассказал о переживаниях за судьбу Емельяненко в бою с Джонсоном 15:20
На 73-м году жизни скончался режиссер Александр Рогожкин 15:07
Александр Емельяненко поздравил брата Федора с победой на турнире Bellator 269 15:00
Шойгу рассказал, что согревало Путина в тайге ночью 14:59
Шойгу рассказал, как Путин готовился к одной из экспедиций 14:57
Москвичам спрогнозировали теплый конец октября 14:45
Теннисистка Александрова проиграла в финале Кубка Кремля 14:44
В МИД назвали процедуру получения американских виз россиянами «садизмом» 14:42

Песков заявил, что Россия сможет «минимизировать» последствия вступления Украины в НАТО

close
100%
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Сергей Песков заявил, что Россия не может помешать вступлению Украины в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно. Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны. У меня нет сомнения, что — продолжись дальше сближение Украины и НАТО — в России будет сделано все, что необходимо», — подчеркнул Песков.

Он также отметил, что Россия всегда выступала за развитие отношений с Североатлантическим альянсом, несмотря на агрессию военно-политического блока, но все усилия оказались тщетны, и Москва отказалась от сотрудничества.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия рано или поздно вступят в НАТО, но это «не вопрос завтрашнего дня».

По словам Столтенберга, решение о вступлении Украины в НАТО будет принимать Киев и 30 членов этого военно-политического блока. При этом он исключил какое-либо право для Москвы накладывать вето на «решение суверенного государства вступить в НАТО».

Позднее он рассказал, что России не следует опасаться вступления Украины в НАТО, так как это оборонный альянс.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях