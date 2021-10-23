Шойгу заявил о последовательном стягивании сил НАТО к границам России

В Берлине «должны помнить, чем заканчивается стягивание сил к российским границам». Об этом сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, комментируя высказывания его коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По его словам, безопасность в Европе может быть только общей, «без ущемления интересов России». Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО, добавил он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в субботу прокомментировал недавние заявления главы военного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр – в частности, о «необходимости сдерживания России».

Он подчеркнул, что в Берлине «должны помнить, чем заканчивается стягивание сил к российским границам».

«На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать», — считает Шойгу.

По его словам, безопасность в Европе может быть только общей, «без ущемления интересов России».

«Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО. Более того, реализация натовского плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир», — указала глава Минобороны РФ.

«Изучать историю»

В свою очередь, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил 23 октября, что «западные страны, которые в прошлом пытались захватить Россию, должны изучать историю, чтобы понять бесперспективность таких планов».

«Помнит ли нынешнее поколение части западных политиков, какова была судьба их дальних и совсем недальних предков, попытавшихся с оружием в руках вступить на русскую землю? Посоветую им как следует учить историю, без прикрас и уж тем более без фальсификаций», — приводит его слова РИА «Новости».

Новый план «защиты» НАТО

21 октября главы оборонных ведомств стран-членов НАТО утвердили новый план общей защиты, а также установили новые показатели наращивания потенциала государств-участников Североатлантического альянса. Заметная часть документов посвящена России — в частности, там указано, как НАТО планирует реагировать на «продолжающиеся атаки».

Такая доктрина, как отмечают эксперты, принята впервые после окончания «холодной войны». Она охватывает сценарии, которые варьируются от обычных атак и гибридных войн до кибератак, а также кампаний по дезинформации — например, в странах Прибалтики и Черноморском регионе.

Кроме того, в плане отмечается, что НАТО делает выводы из «изменившейся с 2014 года ситуации с безопасностью».

Триггером для составления этого документа и активных действий со стороны альянса стала ситуация в Крыму, происходившая в начале 2014-го.

Составленный план также является «ответом на модернизацию Россией ядерного оружия средней дальности и разработку новых систем вооружения». Комментируя принятые решения, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась за более жесткую позицию альянса в отношении Москвы.

«В связи с усиливающимися вызовами со стороны России НАТО должно со всей ясностью дать понять, что оно готово и к мерам военного характера», — заявила она, в то же время отметив необходимость продолжения открытого диалога с РФ.

«Никогда не питали иллюзий»

Принятие соответствующей стратегии НАТО указывает на правильность решения российских властей о прекращении диалога с альянсом, заявил, в свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это просто самым красочным образом подтверждает правильность решений РФ, принятых несколькими днями ранее, о прекращении диалога с НАТО. Диалог не нужен. Россия никогда не питала иллюзий о НАТО. Мы знаем суть альянса — он создан для конфронтации. РФ принимает меры для защиты собственных интересов. Это постоянный процесс», — пояснил представитель Кремля.

Как стало известно ранее, Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, а также закрывает военную миссию и информационное бюро альянса в Москве. В ответ на это глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что решение РФ о закрытии дипмиссии при НАТО осложняет и без того непростые отношения сторон.

Россияне – об отношениях с НАТО

Большинство россиян (69%) считают, что России следует укреплять взаимовыгодные связи со странами Запада. Такие данные привел ВЦИОМ.

По мнению 41% респондентов, интересам нашей страны более всего соответствует создание оборонительного союза с бывшими социалистическими странами и республиками СССР в противовес НАТО. 36% считают, что России лучше не присоединяться ни к каким военным блокам, а 9% полагают, что более всего российским интересам соответствует налаживание сотрудничества с НАТО.

Три четверти россиян (75%) считают, что России не следует в будущем стремиться к вступлению в НАТО, 11% придерживаются обратного мнения.

Опасаются третьей мировой войны 54% россиян. 38% участников опроса Фонда «Общественное мнение» полагают, что угроза начала глобального вооруженного столкновения сейчас реальна.

76% респондентов считают, что Россия будет участвовать в третьей мировой войне. 48% опрошенных думают, что в ней будет использовано ядерное оружие.

21% россиян полагают, что политика Москвы в последнее время способствует повышению риска общемирового военного конфликта. 53% занимают противоположную точку зрения.