Стали известны детали визита главы Пентагона в Киев и Тбилиси

Министр обороны США Ллойд Остин призовет Украину и Грузию к реформам для вступления в НАТО. Об этом 17 октября сообщили в Пентагоне, комментируя предстоящий визит главы ведомства в Европу. Ожидается, что он посетит Киев, Тбилиси, Бухарест и Брюссель. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украине и Грузии открыта дорога в НАТО – при выполнении соответствующих условий членства в Североатлантическом альянсе. Как ожидается, министр обороны США Ллойд Остин в ходе своей поездки в Европу проинформирует об этом представителей указанных стран. Перед визитом главы Пентагона в Киев, Тбилиси, Бухарест и Брюссель пресс-служба ведомства в воскресенье, 17 октября, распространила официальный релиз.

Планируется, что американский министр обороны встретится с лидерами трех стран и командующими их вооруженными силами. «Остин отметит в Грузии и Украине, что дорога в НАТО открыта, и призовет страны провести изменения, которые требуются для того, чтобы претендовать на членство в оборонном альянсе», — отмечается на сайте Пентагона.

«Мы заверяем и укрепляем суверенитет стран, находящихся на переднем краю российской агрессии»,

— приводятся в сообщении слова высокопоставленного чиновника минобороны США.

В Пентагоне также утверждают, что «у Грузии и Украины есть территории, оккупированные РФ». В сообщении также говорится об «аннексии Крыма» и «оккупации Южной Осетии и Абхазии». Москва неоднократно отвергала подобные обвинения Вашингтона.

Образец для подражания

Говоря о Румынии, представитель Пентагона отметил, что власти этой страны

«делают практически все, что мы бы могли попросить от союзника по НАТО»:

в частности, тратят 2% ВВП на оборонные нужды и используют 20% от них на модернизацию. Остин выразит Бухаресту признательность Вашингтона, указали в ведомстве, назвав Румынию «союзником-образцом для подражания».

Все три страны граничат с Черным морем — ожидается, что стороны обсудят вопросы безопасности в этом регионе и укрепление сотрудничества.

В дальнейшей программе шефа Пентагона — министерская конференция обороны НАТО в Брюсселе. Остин встретится с министрами обороны альянса, и это будут их первые личные переговоры с момента начала пандемии COVID-19. Министры изучат повестку дня НАТО на период до 2030 года, а также «обсудят Россию и проблемы, создаваемые Китаем».

Путь в НАТО: ожидания и реальность

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Одной из главных проблем для вступления Украины в НАТО остается военный конфликт на юго-востоке страны.

Верховная рада в сентябре 2021 года не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. В правящей партии «Слуга народа», МИД и правительстве страны полагают, что Киев претендует на полноценное членство в альянсе, поэтому новый статус не нужен.

Большинство жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, свидетельствуют недавние результаты соцопросов. Так, за присоединение республики к Североатлантическому альянсу готовы проголосовать на референдуме 57,4% респондентов, противоположную позицию занимают 29,3%.

48% жителей Украины воспринимают НАТО как союзника и защитника страны. Противником Украины альянс назвали 7% респондентов, а еще 38% выразили мнение, что НАТО — и не враг, и не союзник. Кроме того, 48% высказали мнение, что альянс в первую очередь является оборонительным союзом. Еще 17% опрошенных назвали НАТО миротворческой организацией, а еще 22% — агрессивным военным блоком.