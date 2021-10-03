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Политика

«Выражение солидарности». Европа собирается учить украинцев воевать с Россией

ЕС может создать военную учебную миссию на Украине

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Global Look Press
Евросоюз стремится поддержать обучение украинских офицеров и оправдывает это «продолжающимися военными действиями» России на границе. Об этом говорится в документе европейского внешнеполитического ведомства — в нем перечислены способы, при помощи которых ЕС мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии.

ЕС рассматривает возможность создания своей военной учебной миссии на Украине. Об этом в воскресенье, 3 октября, написала газета Welt am Sonntag. В распоряжении издания оказался документ европейского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что эта миссия будет названа EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине). В Брюсселе считают, что она может стать «выражением солидарности с Украиной» в свете якобы имеющей место «военной активности» России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.

В документе также упомянуты и другие методы, при помощи которых Евросоюз мог бы способствовать повышению военного потенциала украинской армии. Речь, в частности, идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.

С просьбой создать учебную миссию, по данным газеты, обратились главы МИД и минобороны Украины – в конце июля они написали конфиденциальное письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

«Согласно внутреннему документу, ЕС стремится поддержать обучение украинских офицеров и оправдывает это «продолжающимися военными действиями» России на границе. Между тем газовый спор обостряется», — отмечается в публикации.

Как пишет Welt am Sonntag, просьба Киева во многом объясняется тем, «что в апреле Москва временно собрала на границе с Украиной, по словам начальника Генштаба России Валерия Герасимова, более 300 тыс. солдат». «Кроме того, были созданы военные полигоны и установлена тяжелая военная техника. Неизвестно, сколько российских солдат сейчас находится у границы с Украиной», — говорится в статье.

Кто тренирует украинские войска

В 2021 году на территории Украины действуют четыре иностранных тренировочных миссии и отдельные инструкторы из еще пяти стран, которые занимаются усовершенствованием знаний и навыков украинских военнослужащих – такие данные приводит «Укринформ».

«Положительным примером является деятельность в Украине, начиная с 2015 года, тренировочных миссий ведущих стран мира для повышения оперативных и боевых возможностей подразделений Вооруженных сил Украины. Сейчас в нашей стране развернуто четыре таких миссии - американская, британская, канадская и литовская. Наряду с ними инструкторы от еще пяти стран осуществляют подготовку личного состава украинских войск», — отмечал ранее экс-начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук.

По его словам, только в рамках JMTG-U (Объединенная многонациональная группа по подготовке — Украина) с участием инструкторов из США подготовлено 13 батальонов и восемь бригад общей численностью свыше 9 тыс. человек.

Корнийчук также информировал, что за последние пять лет с участием британских инструкторов подготовлено свыше 22,5 тыс. военнослужащих ВСУ. Канадские инструкторы помогли с подготовкой еще свыше 15 тыс. украинских военнослужащих.

«Литовская же тренировочная миссия помогает нам готовить личный состав Сил специальных операций и механизированных, десантно-штурмовых подразделений, а также снайперов. Актуальной задачей этой миссии является Корнийчук.

В то же время он указал на циклический и многоуровневый характер этого процесса. «Подразделения, которые прошли подготовку в рамках иностранных тренировочных миссий, выполняют боевые задачи в операции Объединенных сил на Донбассе и, обогащенные боевым опытом, снова возвращаются для прохождения нового цикла подготовки», — рассказал он.

«Сегодня десятки иностранных советников и инструкторов передают нам международный опыт, позволяя избежать возможных ошибок на сложном пути реформ. С их помощью мы существенно продвинулись в направлении выполнения задачи по трансформации системы объединенного руководства сил обороны и управления Вооруженных сил Украины», — подчеркивал Корнийчук.

Стремления Украины в НАТО и ЕС

Большинство жителей Украины поддерживают вступление страны в ЕС и НАТО, свидетельствуют результаты опроса центра «Социс».

В случае проведения референдума за вступление Украины в Евросоюз высказались бы 61,4% респондентов, против – 26,4%.

Вступление республики в НАТО поддержали бы 57,4%, противоположного мнения придерживаются 29,3% опрошенных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности республики. Среди ее основных направлений — обеспечение суверенитета и территориальной целостности страны, курс на членство в Евросоюзе и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России.

Напомним, президент Эстонии Керсти Кальюлайд в сентябре заявила, что Украина «на расстоянии нескольких световых лет» от вступления в ЕС. В свою очередь, Верховная рада не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО.

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