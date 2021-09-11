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Политика

«На расстоянии нескольких световых лет от вступления в ЕС»

Президент Эстонии заявила, что Украина не становится ближе к Евросоюзу

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David Mdzinarishvili/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина «на расстоянии нескольких световых лет» от вступления в ЕС. По ее словам, за минувшие пять лет она не увидела приближения Киева к выполнению Копенгагенских критериев. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал не держать Киев на «крючке реформ» и признать, что Украину не принимают в ЕС по политическим причинам.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина не скоро станет членом Европейского союза. Такое мнение она высказала в субботу, 11 сентября, на форуме YES Brainstorming в Киеве.

«Все прогнозы базируются на предыдущем опыте. К сожалению, за пять лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев. Украина на расстоянии нескольких световых лет от их выполнения», — приводит ее слова ТАСС.

Кальюлайд также указала на проблемы эстонского бизнеса на Украине. При этом она поддерживает стремление к членству в ЕС Украины, Грузии и Молдавии. Приближение к Евросоюзу увеличит стоимость активов украинского бизнеса, отметила президент Эстонии.

На «крючке реформ»

Присутствовавший на форуме глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал не держать Киев на «крючке реформ» и признать, что Украину не принимают в ЕС не потому, что она не готова в плане реформ, а потому, что ЕС политически не готов к этому.

Он привел в качестве примера Северную Македонию, которая не может войти в ЕС «не потому, что ей не хватает реформ, а потому, что вокруг этого есть политические вопросы».

Кулеба сказал, что не просит об исключении для Украины, но предлагает «признать простой факт, что прием в ЕС — это не только о реформах».

Министр призвал Европу к «честному разговору» относительно перспектив членства Киева в ЕС.

В то же время глава МИД Украины пожаловался на «усталость» от того, что вступление страны в Евросоюз затягивается. «Хочу, чтобы меня поняли правильно: мы являемся сторонниками реформ и внедряем их.

Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ», — цитирует его издание «Главред».

По словам Кулебы, отношения Киева и Брюсселя выглядят как «стратегическая неопределенность». «Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят — работайте дальше», — сказал он.

Копенгагенские критерии

Копенгагенские критерии, принятые в столице Дании в 1993 году, определяют условия вступления стран в Европейский союз. Среди требований — политические, географические, экономические, правовые и другие.

Украина стремится к интеграции с Европейским союзом и проводит реформы, которых требует Брюссель. Однако в ЕС неоднократно заявляли, что вступление Киева в организацию в ближайшие годы маловероятно. В частности, вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис говорил, что запуск процедуры вхождения страны в организацию, скорее всего, не произойдет в ближайшие годы.

О форуме

YES Brainstorming — международный форум, который проходит в эти дни в Киеве. Ранее в ходе этого мероприятия президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает возможной полноценную войну с Россией.

Его высказывания позднее раскритиковали российские парламентарии и глава МИД РФ Сергей Лавров. «Я считаю, что эти комментарии — они даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь», — сказал он.

Стремления Украины в НАТО и ЕС

Верховная рада на этой неделе не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. На внеочередном заседании парламента за соответствующее постановление проголосовали только 24 депутата. В правящей партии «Слуга народа», МИД и правительстве страны полагают, что Киев претендует на полноценное членство в Североатлантическом альянсе, поэтому новый статус не нужен.

Вступление Украины в ЕС на референдуме поддержали бы 73% жителей страны — об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного минувшим летом. Против выступили 27% респондентов.

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