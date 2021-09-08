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Политика

«Украина претендует на полноценное членство в НАТО»

Рада отклонила обращение к США о статусе основного союзника вне НАТО

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Reuters
Верховная рада не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО. На внеочередном заседании парламента 8 сентября за соответствующее постановление проголосовали только 24 депутата. В правящей партии «Слуга народа», МИД страны и правительстве полагают, что Киев претендует на полноценное членство в Североатлантическом альянсе, поэтому новый статус не нужен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Депутаты Верховной рады не поддержали обращение к Конгрессу относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО. Соответствующее постановление парламента страны в среду, 8 сентября, не набрало достаточного количества голосов. За документ высказались лишь 24 депутата.

Автором инициативы стал Алексей Гончаренко, депутат фракции «Европейская солидарность» (партию возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко). Главным аргументом он назвал «российскую агрессию». По его оценкам, статус основного союзника США вне НАТО «никоим образом не мешает вступлению Украины в НАТО или в другие евроатлантические структуры», а также «дает ряд преимуществ перед просто договором о сотрудничестве, в первую очередь в плане доступа к военным технологиям, закупкам оружия в США и военной помощи».

При этом в правящей партии «Слуга народа» посчитали проект постановления манипуляцией на теме национальной безопасности и напомнили, что Украина претендует на полноценное членство в НАТО, поэтому ей не нужен статус основного союзника США вне этой организации.

Ломает логику

В свою очередь, в правительстве Украины попросили Раду не обращаться к Конгрессу США относительно предоставления Киеву нового статуса, пишет ТАСС. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, такое обращение не несет дополнительных преимуществ в плане обеспечения безопасности, а также «ломает стратегическую логику государства», так как Украина стремится в НАТО и успешно, по его мнению, сотрудничает с альянсом и без этого статуса.

С просьбой не поддерживать проект постановления к парламентариям также обратилась вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина. Как отметила ранее посол Украины в США Оксана Маркарова, страна претендует на полноценное членство в НАТО.

О статусе союзника США вне НАТО

Такой статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира (таким как Австралия, Новая Зеландия, Япония), так и странам, находящимся под угрозой военных действий (таким как Южная Корея, Афганистан, Израиль), отмечал автор инициативы.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Одной из главных проблем для вступления Украины в НАТО остается военный конфликт на юго-востоке страны. Киевские власти упорно уклоняются от обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом, заявил 8 сентября президент РФ Владимир Путин – российский лидер затронул эту тему в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«При обсуждении внутриукраинского кризиса акцентирована необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского комплекса мер 2015 года, являющегося безальтернативной основой урегулирования», — отметили в пресс-службе Кремля.

Мнения украинцев и россиян

По последним опросам, 48% жителей Украины воспринимают НАТО как союзника и защитника страны. Такие данные, в частности, приводит социологический центр Разумкова.

Противником Украины альянс назвали 7% респондентов, а еще 38% выразили мнение, что НАТО — и не враг, и не союзник. Кроме того, 48% высказали мнение, что альянс в первую очередь является оборонительным союзом. Еще 17% опрошенных назвали НАТО миротворческой организацией, а еще 22% — агрессивным военным блоком.

В свою очередь, 34% россиян хорошо относятся к Украине, плохо – 56%. «Россияне считают, что Запад, НАТО подбираются все ближе, превратили Украину в своего агента, в свой форпост. Приняв предложенную властью установку видеть себя в кольце врагов, они понимают, что кольцу полагается сужаться, а нам в ответ остается крепить единство вокруг нашего знамени и знаменосца. У такого процесса, как нетрудно понять, нехорошая перспектива», — отметил социолог Алексей Левинсон.

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