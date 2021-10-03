Зеленский назвал внешнюю политику Украины «наглой»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатами партии «Слуга народа» рассказал, что «наглая» внешняя политика Украины помогла сделать большие шаги в области международного сотрудничества.

Зеленский отметил, что действия его офиса и министерства иностранных дел позволили многого достичь на международной арене, но этого пока недостаточно. Он призвал украинских политиков действовать решительнее для достижения своих целей.

«Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, что без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не увидит шагов Украины вперед», — заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что у Украины нет времени ждать, пока ее примут в Евросоюз.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы занимать пост главы государства до того момента, когда он выполнит все свои предвыборные обещания.

Он отметил, что в программе президента и его партии «Слуга народа» в настоящее время «не существует пунктов, которые нет возможности выполнить».