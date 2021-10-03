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Военный эксперт спрогнозировал разгром Украины в случае конфликта с Россией

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Depositphotos

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, что произойдет в случае перехода Украиной «красной линии». Об этом он рассказал изданию «Украина.ру».

Евсеев считает, что после вступления Украины в НАТО Россия будет рассматривать все варианты для сохранения нынешнего баланса сил вплоть до силового решения этой проблемы.

«Если начнется полномасштабный конфликт, я, как военный эксперт, могу дать единственный прогноз. Украинские вооруженные силы будут разгромлены, и Украина потеряет часть свой территории», — сказал он.

По словам эксперта, России это не нужно, а для Москвы важнее стабильность, чем боевые действия. Он добавил, что Россия идет на войну лишь тогда, когда у нее не остается другого выбора.

На встрече с Зеленским глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поддерживают стремление Украины в НАТО, поэтому военные ведомства двух стран подпишут соглашение о поддержке реформ, необходимых для членства в альянсе.

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