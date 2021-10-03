Президент Зеленский объяснил, зачем Украина придерживается «наглой» внешней политики

Президент Украины во время рабочей поездки в Львовскую область встретился с депутатами партии «Слуга народа» и руководителями органов исполнительной власти. Владимир Зеленский заслушал несколько докладов, а также высказался по вопросам внешней политики, развития инфраструктуры в стране и строительства дорог.

Владимир Зеленский провел рабочую встречу в Трускавце с депутатами партии «Слуга народа» и руководителями органов исполнительной власти. Украинский лидер охарактеризовал внешнюю политику страны. Глава государства отметил, что офис президента и МИД страны сделали достаточно для международной субъектности Украины.

«Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: «давайте подождем еще пять лет». Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика «наглая». И я убежден, без сильной международной политики, без такой «наглости» никто не будет видеть шагов Украины вперед», — отметил он.

Отдельно Зеленский отметил те области, в которых, по его мнению, Украина лидирует на континенте.

«За эти два с половиной года у нас появилась цифровизация государства. Мы сегодня — номер один в Европе. И это сделала и партия «Слуга народа», — сказал он, добавив, что Украина сейчас является первой в Европе по темпам строительства дорог.

Помимо этого, глава государства выслушал доклады рабочих групп с участием профильных министров по детализации инициированного Зеленским «Плана трансформации Украины» по нескольким направлениям, среди которых: военная безопасность и международные отношения; энергетическая независимость и «зеленая» трансформация; человеческий капитал и другие.

Также Зеленский подчеркнул, что в стране существует много вызовов в сфере медицины, на которые повлияла пандемия коронавируса.

В частности, глава государства в своем выступлении поинтересовался, когда у Украины появится собственная вакцина от COVID-19.

Позднее, глава минздрава страны Виктор Ляшко пообещал, что производство первой украинской вакцины от COVID-19 начнется в 2022 году.

«В Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против гриппа и COVID-19... До конца года мы будем знать четкие детали, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», — ответил президенту Ляшко.

Также Зеленский высказал уверенность, что за следующие два с половиной года (до следующих выборов президента Украины – «Газета.Ru») можно сделать все, что было обещано в 2019 году.

«По крайней мере все то, что зависит от нас. Если война — сложный вопрос и зависит не только от нас, то в программе партии «Слуга народа» и в программе президента не существует пунктов, которые мы не можем выполнить», — отметил он.

Возможная отставка спикера Рады

В последнее время на Украине обсуждается тема возможной отставки спикера Верховной рады страны Дмитрия Разумкова. Среди возможных причин этого называется личный конфликт спикера с президентом. Политолог Михаил Басараб считает, что Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак планируют установить в Киеве авторитарный режим, и в последнее время глава страны начал действовать жестче. Эксперт предполагает, что для захвата власти они отправили в отставку влиятельного министра внутренних дел Арсена Авакова, а в дальнейшем планируют убрать с должности Разумкова.

Также Басараб уверен, что Ермак является «теневым президентом» Украины.

«В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса – «Газета.Ru») демонстративно укрепляет власть», — заявил он.

Через некоторое время стало известно, что депутаты фракции «Слуга народа» собрали необходимые подписи для рассмотрения вопроса об отставке спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Сбор подписей происходил во время выездного заседания «Слуги народа» в Трускавце. 30 сентября Разумков заявил, что депутаты от «Слуги народа» инициировали процедуру его отставки.

Позднее сам украинский лидер прокомментировал данную информацию. Зеленский заявил, что вопрос нахождения Разумкова на посту председателя парламента является «внутрифракционным».

«Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это — нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) другие, чем у … 73%, которые отдали голоса именно за эту программу (пропрезидентская партия «Слуга народа» — «Газета.Ru»), то это нормально — значит, ты живешь своей личной жизнью», — сказал украинский лидер.

Одним из кандидатов на его должность источники называли первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука.