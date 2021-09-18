Советник офиса Зеленского придумал очередное название для Украины

Алексей Арестович на этот раз предложить назвать страну Объединенными землями Украины (ОЗУ) — на манер Германии или Австрии. В Москве заявили, что даже сказанные в шутку слова можно расценивать как мысли о федерализации. Эксперты однако считают, что нынешняя киевская власть не откажется от унитарной системы. Три недели назад Арестович предлагал назвать страну Русью-Украиной, а Мария Захарова рекомендовала ему название Укрусь.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в очередной раз предложил переименовать свою страну. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Объединенные земли Украины можно было бы назвать. Тут широкий простор. Мы похожи на Австрию и Германию, которые меряют землями. У нас тоже надо мерять землями», — сказал Арестович. По его мнению, на Украине есть обособленные территории со своей «микрокультурой, субэтносом и историей». Поэтому их можно было бы назвать землями.

В России уже прокомментировали идею Арестовича. В Совете Федерации не исключили, что Украину действительно могут переименовать. Однако по мнению члена комитета по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова, это произойдет в результате распада страны.

«Я думаю, что со временем Украина будет переименована. Она как минимум распадется на несколько частей, при той политике, которую они проводят, могут появиться и другие автономные государственные образования. Может произойти так, что Украина будет называться Украинская Федеративная Республика. Если они согласятся с тем, что по таким факторам, как национальный состав, история, менталитет и т. д. Украину надо делать федеративным государством, а не унитарным, каким она является в настоящее время», — объяснил сенатор в беседе с «Газетой.Ru».

Цеков отметил, что слова Арестовича о переименовании в Объединенные земли Украины — шутка, но в то же время их можно расценивать как предложение о федерализации страны. «Это можно было бы поддержать, если бы на Украине был здравый смысл. Но, к сожалению, там здравого смысла не хватает», — добавил сенатор. Член Совфеда также сообщил, что федеративный статус более соответствует региональному состоянию Украины, чем унитарный. И если бы она строилась по этому принципу, то была бы более демократическим и цивилизованным государством.

Это не первое предложение о переименовании Украины от Арестовича за последний месяц. В конце августа он заявил, что название страны можно было бы сменить на Русь-Украины. «Русь – это мы…русы, русины…Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим», — говорил представитель администрации Зеленского.

Он также добавил, что у России нужно отобрать бренд «русских», а конфликт на юго-востоке Украины называть «русско-российской» войной. В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова предложила назвать соседнюю страну Укрусью.

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — Укрусь. Не благодарите», — писала Захарова.

Киев часто использует подобную риторику в попытках отстоять свое историческое право называться Русью и присвоить «русские» определения. На Украине объясняют это тем, что именно в Киеве, а не в городах современной России находилась столица средневековой Киевской Руси. В июле президент Владимир Путин опубликовал статью, в которой писал об общности русского и украинского народа, единой вере, культурном коде, языке, обычаях, ценностях.

В ответ на это Зеленский сначала заявил, что «мы точно не один народ». И 28 июля в годовщину крещения Руси подробно обосновал свою позицию. «Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву — ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — говорил Зеленский. В России его слова объяснили или необразованностью, или желанием подменить исторические факты.