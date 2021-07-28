«Крым — ребенок Киевской Руси»: Зеленский ответил Путину на слова об «одном народе»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а Крым — ее ребенком, так он ответил Владимиру Путину на статью об общности русского и украинского народов. По мнению Зеленского, Россия в историческом контексте сравнима с «дальним родственником, посягающим на наследство Украины».

Обещанный ответ

Десятиминутный ролик на фоне Софийского собора, приуроченный ко Дню крещения Руси (28 июля), президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в Instagram. Содержание части сказанного украинского президента — развернутая реакция на статью его российского коллеги Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Зеленский, напомним, ее похвалил и обещал ответить.

Суть заявлений Зеленского основана на том, что крещение Руси произошло именно в бытность Киевской Руси 1033 года назад, когда правил Великий князь Киевский Владимир, то есть в столице современной Украины. Потому, по его мнению, уместно говорить, что 24 области, включая Крымский полуостров, в 2014 году вошедший в состав Российской Федерации, исторически территориально относятся именно к Украине.

«Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву — ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство (судя по всему, имеется в виду как раз Россия. — «Газета.Ru»). И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров», — сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что у Украины нет необходимости доказывать и объяснять исторические факты, включая те, что касаются Крыма, статьями и трактатами — по всей видимости, это тоже отсылка к статье Путина. «Потому что наши доказательства не на бумаге, а в металле и камне. Не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», — заявил он.

Реакция Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в разговорес «Газетой.Ru» выразил предположение, что слова Зеленского свидетельствуют о незнании истории или попытках «подменить исторические факты».

«Ложь льется потоком из уст украинского лидера, ведь только полный невежда в истории мог включить на тот момент византийский Крым в состав Киевской Руси. Крым — это колыбель русского православия, но уж точно не один из регионов тогдашнего Древнерусского государства. Крым стал частью России только в ходе завоевательных походов при Екатерине II, и с этого момента он навсегда стал русским», — сказал парламентарий.

По мнению Бальбека, Зеленский пытается «смыть с себя клеймо лжеца».

«Но клеймо, как известно, не смывается. Кого мы видим перед собой? Запутавшегося в собственном вранье жалкого политикана, который мечется из стороны в сторону, пытаясь умными фразами подменить исторические факты, что именно русские создали Украину, подарили ей территории и поддерживали в тяжелые периоды ее независимости», — считает депутат.

Мнение Путина

Статья российского президента была опубликована 12 июля, причем вышла на двух языках — русском и украинском. Инициативу письменно изложить свое мнение Путин объяснил тем, что «руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают о некоторых фактах не вспоминать», когда речь идет о единстве русских и украинцев. До этого Путин раскритиковал принятый на Украине закон о «коренных народах», в числе которых нет русских.

В своей статье Путин назвал происходящее между Россией и Украиной в последние годы «большой общей бедой и трагедий», поскольку, как он считает, русские и украинцы испокон веков считались одним народом, так как проживали в составе Древней Руси.

»<...> И знать, и простые люди воспринимали Русь как общее пространство, как свою Отчизну», — написал Путин и добавил, что даже в период раздробленности сохранялось единение языка и веры, а также напомнил про события XVII века, когда Русское государство вело «затяжную войну» с Речью Посполитой, итогом которой стало вхождение в состав Русского государства города Киева и земель левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье.

В разные эпохи, со слов Путина, Украину и Россию пытались разъединить, в том числе незадолго до событий семилетней давности. Что касается вопроса Крыма, то президент отнес передачу полуострова Украине в 1954 году к «щедрым территориальным подаркам», а сама процедур, по его мнению, прошла «с грубым нарушением действовавших на тот момент правовых норм», а Россия была «фактически ограблена».

Ответом Киева стал комментарий Зеленского о том, что «мы точно не один народ».

Что Зеленский говорил раньше

До того, как Зеленский был избран президентом Украины, по поводу украинско-российской общности народа у него было другое мнение. В частности, президенту припоминали слова 2014 года, когда он призвал Путина не развязывать вооруженный конфликт [это происходило на фоне обращения в Совет Федерации о разрешении использовать войска на территории Украины] и выразился фразой «если хотите, я вас могу умолять на коленях», обращаясь к российскому президенту.

«Мы в принципе не можем быть против русских, потому что мы один народ», — заявлял Зеленский, когда был шоуменом.

Уже будучи кандидатом в президенты, Зеленскому пришлось объясняться. Он призвал не вырывать его выражения из контекста и подчеркнул, что тогда говорил на эмоциях, поскольку речь шла о судьбе Украины — страна могла столкнуться с войной. Зеленский при этом заметил, что все еще «готов на все» ради страны.

Бывший украинский президент Петр Порошенко после избрания Зеленского констатировал, что закончить военные действия в Донбассе можно за две недели «ценой унижений», и посоветовал Зеленскому встать на колени перед Путиным. Неизвестно, было ли это отсылкой к давнему заявлению нынешнего президента.

Встреча Зеленского и Путина

В мае президент Украины сообщил, что ведутся переговоры с российской стороны о встрече глав государств, однако этого пока так и не произошло.

Москва со своей стороны по-прежнему заявляет о готовности вступить в переговоры с Киевом, но только в том случае, если Украина будет отстаивать свои национальные интересы, а не «обслуживать чужие». Во время «прямой линии» Путин говорил о том, что ключевые вопросы Украины решаются в Вашингтоне и Берлине. Зеленский же высказывался за возможную встречу, если Россию интересует решение кризисных вопросов в украинско-российских отношениях.