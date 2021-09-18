В Совфеде предрекли Украине распад и смену названия

Украина может быть переименована в связи с распадом страны на автономные территории, рассказал «Газете.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков. Так он прокомментировал предложение советника главы офиса президента Украины Алексея Арестович переименовать Украину в «Соединенные земли Украины».

«Я думаю, что со временем Украина будет переименована. Она как минимум распадется на несколько частей, при той политике, которую они проводят, могут появиться и другие автономные государственные образования. Может произойти так, что Украина будет называться Украинская Федеративная Республика. Если они согласятся с тем, что по таким факторам, как национальный состав, история, менталитет и т. д. Украину надо делать федеративным государством, а не унитарным, каким она является в настоящее время», — рассказал он.

Сенатор добавил, что слова Арестовича о переименовании Украины в «Соединенные Земли Украины» можно расценивать, как предложение о федерализации страны.

«Предложение Арестовича, сказанное в шутку – это предложение о федерализации Украины. Это можно было бы поддержать, если бы на Украине был здравый смысл. Но, к сожалению, там здравого смысла не хватает. Вообще, Украина была бы более цивилизованным, демократическим государством, если бы она строилась по федеративному, а не по унитарному принципу. Это больше соответствует внутреннему региональному состоянию Украины, чем ее нынешний унитарный статус», — пояснил парламентарий.

Ранее Алексей Арестович предлагал еще одно название для Украины — «Русь-Украина».