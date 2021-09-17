В Киеве рассказали о плане «Б» по Донбассу

Советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации страны в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что рассматривается вариант возвращения неподконтрольной Киеву части Донбасса военным путем. Об этом сообщает украинское издание Vesti.

«Мы не знаем, как будет деоккупирован, мы готовимся к разным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант «Б» — это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую — военный путь», — пояснил он.

По словам Арестовича, подобный сценарий может быть реализован, если, к примеру, российский глава Владимир Путин тяжело заболеет.

«И у нас есть 3-5 суток, чтобы решить вопрос», — подчеркнул пресс-секретарь делегации Украины в трехсторонней контактной группе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. На территории Донецкой и Луганской областей ведутся боевые действия между киевскими силовиками и военизированными формированиями ополченцев, представляющих Донецкую и Луганскую народные республики.

Ранее Зеленский разрешил жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму.