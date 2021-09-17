Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зрителей удивило присвоение Козловскому звания «Режиссера года» 11:32
Эксперт назвал главные ошибки врачей и пациентов в лечении COVID-19 11:32
Министр обороны Сергей Шойгу стал дедушкой 11:31
В России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса 11:30
Литва обвинила Россию в подготовке газового кризиса в Европе 11:26
Онлайн-голосование в Москве в штаном режиме приняло уже 350 тысяч голосов 11:21
Игрок «Торпедо» Лебеденко рассказал, чем его впечатлила резиденция Кадырова 11:21
Гутерреш призвал сделать исключения из санкций против талибов* 11:18
Россия направила около 3 трлн рублей на поддержку граждан во время пандемии 11:13
Стало известно, куда россияне стали чаще летать осенью 11:11

В Киеве рассказали о плане «Б» по Донбассу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Markiian Lyseiko/Global Look Press via ZUMA Press

Советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации страны в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что рассматривается вариант возвращения неподконтрольной Киеву части Донбасса военным путем. Об этом сообщает украинское издание Vesti.

«Мы не знаем, как будет деоккупирован, мы готовимся к разным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант «Б» — это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую — военный путь», — пояснил он.

По словам Арестовича, подобный сценарий может быть реализован, если, к примеру, российский глава Владимир Путин тяжело заболеет.

«И у нас есть 3-5 суток, чтобы решить вопрос», — подчеркнул пресс-секретарь делегации Украины в трехсторонней контактной группе.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. На территории Донецкой и Луганской областей ведутся боевые действия между киевскими силовиками и военизированными формированиями ополченцев, представляющих Донецкую и Луганскую народные республики.

Ранее Зеленский разрешил жителям Донбасса голосовать на выборах в Госдуму.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Высший смысл выборов — выражение воли народа России»
В России начались первые в истории трехдневные выборы в Государственную думу
«Кого больше любим — маму или папу?»: союзники России готовятся к междоусобице
В России оценили предложение Киргизии создать новый механизм в ОДКБ
Зеленский создал группу по борьбе с «Северным потоком — 2»
Климкин заявил, что Украина попала в «геополитическую мясорубку» в энергетике
Кабмин утвердил даты новогодних и майских праздников в 2022 году
Путин сравнил вывод американских войск из Афганистана с бегством
Меркель наградили орденом Свободы за поддержку суверенитета Украины
ВКС России провели пуск новой ПРО в Казахстане
Новости и материалы
Зрителей удивило присвоение Козловскому звания «Режиссера года»
Эксперт назвал главные ошибки врачей и пациентов в лечении COVID-19
Министр обороны Сергей Шойгу стал дедушкой
В России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса
Литва обвинила Россию в подготовке газового кризиса в Европе
Онлайн-голосование в Москве в штаном режиме приняло уже 350 тысяч голосов
Игрок «Торпедо» Лебеденко рассказал, чем его впечатлила резиденция Кадырова
Гутерреш призвал сделать исключения из санкций против талибов*
Россия направила около 3 трлн рублей на поддержку граждан во время пандемии
Стало известно, куда россияне стали чаще летать осенью
Федор Емельяненко — о ринг-герлз: единственное, поприличнее бы их одевать
Британских депутатов уличили в пьянстве на рабочем месте
Иммунолог прокомментировал популярный миф о повторной вакцинации от COVID-19
Игрок «Торпедо» рассказал о «крутой фишке» Черчесова
Набиуллина призвала банки вкладываться в цифровую трансформацию
Хозяйка испорченных друзьями Mellstroy машин пожаловалась на угрозы
Касперская предостерегла россиян от сдачи биометрии в отсутствии защиты от deep fake
Набиуллина оценила перспективы снижения ключевой ставки
Все новости
«Отскочили — и хорошо»
«Удаление Тикнизяна сломало игру»: эксперты оценили игру «Локомотива» с «Марселем»
США, Британия и Австралия создали альянс. Франция обиделась, Германию не взяли
Пентагон сообщил о расширении военного присутствия в Австралии
«Кому будет лучше, если произойдет авария?»
В администрации Шахт объяснили, почему пенсионеру грозит штраф за ремонт дорог
Телевизор, шахматы и шашки: что ждет экипаж с Пересильд и Шипенко на Байконуре
Космонавт рассказал, как команда «Вызова» проведет последние дни перед стартом к МКС
«Зеленый курс» завел Европу в ловушку
Надежды Европы на ветровую и солнечную генерацию пока себя не оправдали
«Он даже хуже Обамы»: Трамп считает, что после Байдена США ждет распад
Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты исчезнут к 2024 году
«Нет биткоину!»: протесты против криптовалюты в Сальвадоре
«Дюна» Вильнева: галактическая «Игра престолов» и миф о Пророке
Рецензия на фильм «Дюна» с Тимоти Шаламе
Конец света: Европу ждут перебои с электроэнергией из-за цен на газ
Рекордные цены на электроэнергию в ЕС привели к остановке заводов
«Сотрудники колоний-поселений частенько расслабляются. Немудрено, что заключенные сбежали»
Из двух колоний в Уфе и Тюмени сбежали трое заключенных
«Идет давление»: «АвтоВАЗ» поставил прививки на конвейер
Работники «АвтоВАЗа» пожаловались на принудительную вакцинацию
Купить или украсть. Как Apple заимствовала технологии у конкурентов
Apple скопировала клавиатуру для умных часов, удалив оригинал из App Store
Стрельба по гербу: что будет с отношениями Украины и Белоруссии
В Белоруссии возбудили дело по факту обстрела пограничного знака
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях