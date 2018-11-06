Выборы в Конгресс: потеряет ли Трамп контроль. LIVE

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В нынешнем составе сената — 51 республиканец, 47 демократов и 2 независимых члена (впрочем, можно их причислить к демократам — именно их инициативы они преимущественно поддерживают). На текущих выборах (напомним, переизбирается треть верхней палаты), должны получить новые назначения 35 сенаторов, из которых только 9 кресел занимают республиканцы.
Однако для американского президента ситуацию скрашивает тот факт, что в 10 штатах, в которых будут переизбираться сенаторы-демократы, выиграл именно Трамп. Как будет в этот раз, судить не беремся.
Надо отметить, что традиционно к промежуточным выборам внимание понижено даже в США.... Традиционно, но не в этот раз. CNN пишет, что миллионы готовы проголосовать, и миллионы уже сделали это. данных по явке пока даже приблизительно нет, но в Штатах ее ожидают достаточно высокой. Вот так выглядят очереди на одном из избирательных участков (в США сегодня, к слову, рабочий день).
Надо отметить, что в США опасались, что Россия попытается «вмешаться» и в текущие выборы, однако вынуждены были признать, что хакерских атак на инфраструктуру для голосования не зафиксировано. Хотя, видимо, на всякий случай, аккаунты в соцсетях, которые, по версии американской стороны, были связаны с Москвой, на всякий случай продолжают блокировать.
Текущие выборы важны и для России, поскольку от того, кто будет заправлять процессом в американском конгрессе, зависит интенсивность так называемого «российского дела» — о якобы вмешательстве Москвы в избирательную кампанию в США в 2016 году. Ведь тема вмешательства уже давно стала для американских законодателей удобным предлогом для все новых и новых санкций.
Палата представителей отвечает за принятие новых законов, которые оказывают влияние в том числе и на международную политику США. Сенат — верхняя палата — занимается кадровыми назначениями и контролем над Белым домом.
Чего ожидают специалисты, и почему эти выборы так важны для Дональда Трампа, — рассказываем подробно и обстоятельно.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
В США стартовали промежуточные выборы в конгресс. Пожалуй, это самое важное событие в политической жизни Штатов в 2018 году. Помимо того, что сегодня переизберется нижняя палата конгресса и треть сената, нынешнее голосование вполне можно рассматривать как негласный референдум о доверии политике президента Дональда Трампа.
Сейчас обе палаты конгресса контролируют республиканцы (которых представляет и сам Трамп). Задачей для действующей администрации является не только сохранения большинства в обеих палатах, но и попадание сюда большего числа сторонников Трампа. Задача, надо признать, не из легких, и их итог не так уж и очевиден даже для самих американцев. Тем более, мы помним, что социология на выборах президента в 2016 году серьезно ошиблась.
«Газета.Ru» следит за ходом голосования с Штатах и рассказывает о самом важном.