Выборы в Конгресс: потеряет ли Трамп контроль. LIVE

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».

В США стартовали промежуточные выборы в конгресс. Пожалуй, это самое важное событие в политической жизни Штатов в 2018 году. Помимо того, что сегодня переизберется нижняя палата конгресса и треть сената, нынешнее голосование вполне можно рассматривать как негласный референдум о доверии политике президента Дональда Трампа.

Сейчас обе палаты конгресса контролируют республиканцы (которых представляет и сам Трамп). Задачей для действующей администрации является не только сохранения большинства в обеих палатах, но и попадание сюда большего числа сторонников Трампа. Задача, надо признать, не из легких, и их итог не так уж и очевиден даже для самих американцев. Тем более, мы помним, что социология на выборах президента в 2016 году серьезно ошиблась.

«Газета.Ru» следит за ходом голосования с Штатах и рассказывает о самом важном.