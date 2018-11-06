День голосования: США готовятся к вторжению русских хакеров

Тролли наготове

Накануне единого дня голосования, который в этом году выпал на 6 ноября, Facebook отчиталась об удалении 30 учетных записей социальной сети и 85 аккаунтов Instagram, которые предположительно использовались иностранными государствами и их ботами для распространения своего влияния.

Реклама

«Практически все страницы, связанные с этими аккаунтами, велись на французском или русском языках, в то время как Instagram-профили принадлежали англоговорящим пользователям. Некоторые были посвящены знаменитостям, а другие — политическим дискуссиям», — говорится в пресс-релизе Facebook.

Представители социальной сети заявили, что обычно проводят глубокий анализ, прежде чем обнародовать такую информацию, но решили не ждать, учитывая, что день выборов вот-вот наступал.

«Мы бы хотели, чтобы люди знали о тех мерах, которые мы предпринимаем», — отметили в компании, пообещав обновить публикацию, если будет обнаружена связь между заблокированными аккаунтами и Агентством интернет-исследований (IRA), которое на Западе считается прокремлевской организацией.

С тех пор, как Facebook обвинили в пособничестве «русским троллям» во время выборов 2016 года, социальная сеть и ее руководство находятся под пристальным вниманием американских законодателей. Платформа взяла за правило отчитываться об удалении всей подозрительной активности, которая будет зафиксирована, чтобы продемонстрировать пользователям и властям, что она занимается этой проблемой.

Тем не менее, учитывая миллиардный охват аудитории Facebook, трудно представить, что с дезинформацией можно покончить раз и навсегда.

Социальной сети остается надеяться, что ее человеческих и технологических ресурсов хватит на то, чтобы ноябрьские выборы прошли без особых эксцессов, которые смогут навредить и без того шаткой репутации компании.

В случае, если Facebook не справится с возложенной на нее миссией, можно ожидать ужесточение контроля за социальными сетями и распространяемой в них информацией, которое уже давно предлагают американские конгрессмены.

«Русские слишком умны»

Эксперты по информационной безопасности ожидают продолжающиеся кибератаки со стороны России вплоть до президентских выборов в 2020 году. Как утверждает Bloomberg, накануне выборов в Конгресс в ноябре 2018 года федеральные агентства находятся в состоянии повышенной готовности, прогнозируя хакерские взломы на протяжении всего дня голосования.

Сообщается, что с 1 августа на территории США зафиксировано 160 попыток кибератак на базы данных избирателей и организаторов выборов.

При этом на последней неделе октября по меньшей мере десять штатов заявили о попытках неавторизованного подключения к системам безопасности, отвечающим за порядок на выборах.

«Русские хакеры» подозреваются во взломе почты Национальной комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. Тогда в сети была выложена личная переписка чиновников, дискредитирующая Хиллари Клинтон. Тем не менее, ИБ-специалисты не думают, что подобный трюк снова сработает.

«Если они [хакеры] попытаются сегодня что-то сделать, то они будут действовать в самый последний момент», — заявил представитель компании CrowdStrike в интервью New York Times, добавив, что «русские слишком умны», чтобы повторять свои же ходы.

Восстание машин

В социальных сетях распространяется большое количество слухов о взломанных и скомпрометированных машинах для голосования, сообщает New York Times. Многие из них сопровождаются видео, которые якобы подтверждают опасения.

В 2016 году в Штатах была похожая ситуация — женщина из Пенсильвании опубликовала ролик, в котором заявила, что машина не разрешила ей проголосовать за Дональда Трампа. После того как это видео перепостили несколько тысяч раз, оказалось, что всему виной автор публикации, которая неправильно использовала автомат.

Несмотря на то что NYT призывает граждан США не верить в подобные «фейк ньюс», издание рекомендует несколько раз проверить бюллетень (или электронное заявление), прежде чем отправлять его.

«Если у вас есть основания верить, что машина для голосования сломана, уведомите об этом сотрудника избирательного участка», — советуют американские СМИ.

Как оказалось, взлом автомата киберпреступниками — не такая уж фантастическая история, как может показаться. В августе текущего года во время хакерской конференции DEF CON несколько детей в возрасте 11 лет успешно проникли в систему безопасности машины всего лишь за несколько минут.

Тогда Национальная ассоциация государственных секретарей (НАГС) Америки заявила о том, что совершенный взлом был «далек от реальности», так как на самом деле система на настоящих выборах гораздо более сложна и многогранна.