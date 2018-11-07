Жена ушла к Трампу: кто стал новым губернатором Калифорнии

Демократический вице-губернатор Калифорнии и любимец звезд Голливуда Гевин Ньюсом одержал победу над республиканцем Джоном Коксом на промежуточных выборах губернатора Калифорнии.

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С самого начала предвыборной кампании Ньюсому прочили победу в традиционно демократическом штате, но кандидат все равно вел очень энергичную предвыборную агитацию — в прошлый вторник он начал уже третий автобусный тур. Несмотря на тяжелое положение республиканцев на всем западном побережье США из-за царящих там либеральных настроений, бывший мэр Сан-Франциско предпочел не забывать о том, что непривлекательный Трамп стал президентом в 2016 году.

В недавнем интервью Los Angeles Times Ньюсом сказал, что он «спит с одним открытым глазом на последнем этапе кампании». «Мои сотрудники хотят, чтобы я больше наслаждался моментом. Я переживаю, всегда, потому что многое поставлено на кон», — прокомментировал демократ.

От нового губернатора ждут изменения политики штата и противостояния президенту Дональду Трампу. Из-за его острой неприязни по отношению к действующему президенту США во время предвыборной кампании демократа многие шутили, что на бюллетенях будет странно в итоге увидеть фамилию Кокса, а не Трампа напротив Ньюсома. Ньюсом собирается бороться с суровыми мерами против иммигрантов и приостановкой национальных программ по защите окружающей среды, которую активно продвигает президент.

У избранного губернатора Калифорнии могут быть и личные причины испытывать неприязнь к Трампу — и даже к его семье. Дело в том, что бывшая жена Ньюсома — в прошлом прокурор Сан-Франциско и бывшая ведущая телеканала Fox Кимберли Гилфойл — сейчас встречается с Дональдом Трампом-младшим. Известно, что она горячо поддерживает политику президента США — Washington Post однажды даже назвали Гилфойл «консервативным чирлидером Трампа». Впрочем, с момента развода Ньюсома и Гилфойл уже прошло 13 лет — они расстались по обоюдному согласию в 2006-м.

С тех пор Ньюсом успел изрядно подмочить свою репутацию и обрушить свой рейтинг на посту мэра Сан-Франциско, когда стало известно, что в 2005-м у него был роман с женой главы своей администрации Алекса Терка. Пара в итоге распалась. Развелся и сам Ньюсом — сейчас он женат на актрисе Дженнифер Сибел.

Считается, что больше всего повлияли на падение рейтинг Ньюсома мужчины, живущие в Сан-Франциско. Они расценили его поведение как предательство.

51-летний политик славится поддержкой прав ЛГБТК-сообщества, жесткого контроля над огнестрельным оружием и легализацией марихуаны. В список обещаний демократа также вошло предложение о государственной поддержке системы здравоохранения, универсальных дошкольных учреждениях и увеличении финансирования системы высшего образования.

Действующий губернатор Калифорнии Джерри Браун поддерживал кандидатуру вице-губернатора Ньюсома на протяжении всей предвыборной гонки. 5 ноября в клубе The Chapel в Сан-Франциско собрались три самых популярных человека в политике Калифорнии. Вместе с губернаторами на сцену вышла и Камала Харрис, сенатор от штата. Совсем недавно Харрис голосовала против кандидатуры Бретта Кавано на пост верховного судьи США после обвинений в сексуальном харассменте против него со стороны доктора Кристин Блези Форд. На мероприятии под названием «Гевина в губернаторы» Браун произнес речь, в которой сравнил образ американского президента и своего преемника:

«Это все, чем является Трамп — страх, страх и еще больше страха. Гевин выступает за мечту, смелость и стремление сделать то, что нужно».

Финальным напутствием Брауна, который занимал свой пост в течение двух легальных сроков подряд, восемь лет, и теперь планирует уходить на пенсию, стало обращение к Ньюсому: «Не облажайся».

Кандидат от республиканской партии Джон Кокс, в отличие от своего оппонента, является новичком в политике. Мультимиллионер использовал свои собственные средства в ходе предвыборной кампании, однако эксперты утверждают, что у Кокса не было шансов — Ньюсом отстаивает ценности широкой аудитории, которая хорошо его знает.

В напутственной речи после своей победы демократ назвал Калифорнию маяком для тех, кто устал от враждебного и озлобленного тона национальной политики США. «Для тех, кто задается вопросом о том, будет ли поляризация перманентной, кто думает, что сегодняшние большие мечты — это завтрашние нарушенные обещания, кто сомневается в том, что плавильный котел с различными судьбами, семьями и будущим 40 миллионов людей может жить и развиваться вместе — Калифорния станет вашим ответом!» — заключил Ньюсом.

Соратница Гевина Ньюсома по демократической партии и кандидат в члены палаты представителей США 78-летняя Нэнси Пелоси также одержала победу — за нее проголосовали 85,5% избирателей в Калифорнии.

Эксперты отмечают высокую вероятность того, что после губернаторского срока радикальный демократ пойдет дальше и будет баллотироваться в президенты США — если он проявит себя как грамотный руководитель, то партия и его администрация вполне могут поддержать кандидатуру Ньюсома еще раз.