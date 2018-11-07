Иного пути нет: Америка выбрала санкции

Демократы выиграли борьбу за палату представителей, получив большинство. Республиканцы в результате выборов сумели сохранить контроль в сенате США. Об этом свидетельствуют предварительные итоги промежуточных выборов в двухпалатный парламент — Конгресс США.

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Рынок акций России умеренно отреагировал на выборы в Соединенных Штатах, открывшись в среду снижением цен ряда «голубых фишек». Давление на рынок оказала также дешевеющая нефть В итоге

индексы МосБиржи и РТС за первую минуту торгов просели на 0,2-0,4%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2408,05 пункта (-0,2%), индекс РТС — 1146,68 пункта (-0,4%); рублевые цены большинства основных «фишек» на «Московской бирже» снизились в пределах 1,5%.

Однако позже основные индексы скорректировались и днем были уже в «зеленой зоне».

Все по сценарию

По сути было три сценария развития событий на выборах. Самый маловероятный — полная победа Республиканской партии: в этом случае инвесторы активно готовились к новым торговым барьерам и повышению процентной ставки ФРС. Стоило бы ожидать кратковременного отскока котировок на американском рынке и усиления оттока капитала из развивающихся стран в облигации США, считает Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

«Так называемая «синяя волна» — полная победа демократов — грозила привнести сильную волатильность на рынках вследствие обострения внутренней политической борьбы в США.

Мы бы наблюдали падение курса доллара, а также дальнейшее снижение стоимости рисковых активов, в том числе и российских бумаг», — говорит Мащенко.

Неопределенность будет нарастать

В случае республиканского большинства в сенате и контроля демократов над палатой представителей, что в итоге и получилось, следует рассчитывать на «компромиссный» вариант: увеличение волатильности вследствие страхов касательно возросшей неопределенности.

Фондовому рынку США также придется трудно, считает эксперт. «Ужесточение монетарной политики, которое продолжится при победе республиканцев в сенате, увеличит привлекательность долговых бумаг в сравнении с рискованными акциями, что затруднит восстановление индексов», — говорит Мащенко.

Российским бумагам, наравне с облигациями из других развивающихся стран, будет сложно конкурировать с американскими облигациями, следовательно, отток капитала из страны продолжится, прогнозирует эксперт.

«То же самое ожидают и от доллара: укрепление до конца текущего года и ослабление в течение 2019 года», — говорит Мащенко.

Сильный доллар будет играть против роста рубля в 2018 году, но уже в 2019-м, если демократы продолжат противостоять мерам Трампа, давление на отечественную валюту должно ослабеть. Тем не менее, в нынешних реалиях вполне

можно ожидать снижения курса нацвалюты до отметки в 68 рублей за доллар к январю.

Инвесторов успокаивает, что результаты выборов в целом соответствуют прогнозам. Но до тех пор, пока не поступят официальные итоги выборов, валютный и фондовый рынки будут находиться в состоянии высокой волатильности, отмечает Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс».

«Доллар США может активно дешеветь как в мире, так и на территории РФ», — считает эксперт.

Россия в ожидании санкций

Однако сразу после выборов стало известно, что одним из первых решений обновленного Конгресса может стать введение новых санкций в отношении РФ в связи с «делом Скрипалей». Обсуждение этого вопроса анонсировано Госдепартаментом США, но без уточнения даты.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что власти страны могут поддержать отдельные крупные компании, если они попадут под санкции США. По словам премьера, он неоднократно комментировал ограничения в отношении российской стороны. Медведев отметил, что Россия уже успела приспособиться к различного рода санкциям, кроме того, они даже дают «определенный простор» для совершенствования экономики и создания новых хозяйственных механизмов.

«Поэтому ничего критичного не произойдет, я в этом уверен. Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных компаний, крупных компаний, если они окажутся под подобного рода санкциями», — сказал премьер.

А в Кремле уточнили, что считают такого рода санкции незаконными. «Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, и соответственно также будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Новые санкции и возможные ответные меры Москвы на них, конечно, добавят рынкам нервозности.

Трамп снова будет грозить все миру

Перспектива расширения санкций может сыграть роль сдерживающего фактора для инвесторов на российском рынке акций. Глобальным инвесторам результаты выборов интересны с позиции дальнейшего санкционного давления на торговых партнеров США.

«Получив поддержку избирателей, Трамп поймет, что внутри страны его действия одобряют, и агрессивная политика сохранится. Китай, Россия и другие игроки на рынке торговли в целом, на рынке энергоресурсов в частности, получат сигнал о предстоящем продолжении шагов к реализации агрессивного лозунга «Make America Great Again», — предупреждает Сальникова.

Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК TeleTrade, считает, что для России итоги выборов — не самая лучшая новость. «Обе партии настроены недружелюбно к нашей стране, однако при этом демократы считают Россию главной угрозой и могут сосредоточить свое внимание именно на нас. При таком сценарии обещанного второго пакета санкций не избежать», — говорит Игнатенко.

Правда, продолжение санкционной войны случится не завтра. При изменении сил в Конгрессе нужен некоторый период адаптации, поэтому российские фондовые площадки «могут продолжить начатый отскок еще в рамках ближайших 2-3 недель».

Для доллара США увеличиваются понижательные риски, ввиду чего валюты развивающихся стран могут развить коррекционное наступление и продолжить рост, начатый на прошлой неделе, добавляет Игнатенко.