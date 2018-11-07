От Опры до Бейонсе: звезды не спасли демократов

Тейлор Свифт, певица, Теннесси

Незадолго до промежуточных выборов в конгресс США популярная кантри-поп-певица Тейлор Свифт, ранее принципиально дистанцировавшаяся от публичных обсуждений политики, удивила неожиданным постом в инстаграме, в котором призвала поклонников не голосовать за республиканку Маршу Блэкберн, претендующую на место в американском сенате от штата Теннесси. Как рассказала 28-летняя артистка, она изучила политическую деятельность Блэкберн и буквально пришла в ужас.

Реклама

В частности, исполнительница подчеркнула, что работа Марши «сбивает ее с толку», так как республиканка «голосовала против равной оплаты труда для женщин, голосовала против закона о семейном насилии, голосовала за право компаний отказывать гей-парам в обслуживании и в целом выступает против однополых браков». При этом она призналась, что хотела поддержать на ноябрьских выборах именно женщину, однако после ознакомления с фактами из карьеры Блэкберн была вынуждена сделать своим фаворитом демократа Фила Бредисена.

На публикацию Свифт вскоре отреагировал лично президент США Дональд Трамп, заявивший, что после подобных слов певицы ее музыка стала нравится ему на 25 процентов меньше.

«Марша Блэкберн делает потрясающую работу у себя в Теннесси, — сказал глава США — Она потрясающая женщина. Я уверен, что Тейлор просто ничего не знает о ней».

Войдя во вкус (и удостоившись похвалы от коллег по шоу-бизнесу за смелость), Тейлор вскоре вновь поделилась с фанатами своими политическими убеждениями.

«Эти две женщины из Теннесси проголосовали за кандидата, который доказал, что он разумен и заслуживает доверия, — подписала Свифт снимок в инстаграме, на котором были запечатлены сама певица и ее мама, позирующие на фоне баннера в поддержку Бредисена. — Нам нужно лидерство, а не основанный на страхах экстремизм».

Все потуги певицы, впрочем, оказались тщетными — с перевесом в примерно десять процентов (согласно предварительным подсчетам) на выборах в Теннесси победила именно Блэкберн.

Бейонсе Ноулз, певица, Техас

В день выборов Бейонсе выложила в своем инстаграме серию фотографий в поддержку кандидата-демократа от штата Техас Бето О'Рурка — на снимках 37-летняя звезда и супруга популярного хип-хоп-исполнителя Джей-Зи (ранее чета, согласно слухам, прекратила общение с рэпером Канье Уэстом, некогда большим другом семьи, возмутившись его взаимоотношениями с Трампом и высказываниями о рабстве) позирует в кепке с надписью «Бето — в сенат».

«Вы нужны нам. Мы все нужны друг другу, потому что когда мы по-настоящему едины, нас не остановить. Шлю вам всю любовь и позитивные чувства в этот счастливый день выборов!», — написала под фото певица.

Несмотря на внушительное число подписчиков Бейонсе (почти 120 млн), ее агитация О'Рурку, похоже, победить не помогла — на момент написания статьи было подсчитано около 97 процентов бюллютеней, и отставание демократа от республиканца Теда Круза составляло примерно три процента.

Опра Уинфри, телеведущая, Джорджия

В начале ноября легендарная телеведущая Опра Уинфри, достаточно редко выступающая с политическими заявлениями, призвала всех поддерживать кандидата от Демократической партии США Стейси Абрамс на выборах в штате Джорджия. По мнению 64-летней Опры, Абрамс представляет интересы всех жителей штата и является сторонницей реформ.

«Я здесь по той причине, что Стейси Абрамс заботится о вещах, которые действительно имеют значение», — заявила Уинфри, которую СМИ в свое время называли одной из возможных участниц президентской гонки в 2020-м.

Безрезультатной, однако, оказалась поддержка звезды и в этом случае — губернатором штата был избран республиканец Брайан Кемп, набравший на 2,5 процента голосов больше.

Барак Обама, продюсер, Флорида

Бывший президент США Барак Обама, в мае подписавший многолетнее соглашение со стриминговым сервисом Netflix (политик и его жена Мишель будут делать для платформы документальные ленты и сериалы), естественно, являлся одной из важнейших фигур для демократов в предвыборной гонке. За несколько недель до выборов издание The Daily Beast, впрочем, подчеркивало, что участие Обамы в главном политическом событии года для США крайне ограничено: якобы Барак делал перед выборами в американский конгресс «очень мало», и далеко не всем демократам его отстраненность нравилась.

Уже ближе ко дню икс Обама все-таки выступил на одном из предвыборных мероприятий во Флориде, призвав поддержать демократов Эндрю Гиллума и Билла Нельсона, претендентов на место губернатора штата и попадание в Сенат соответственно.

И вновь приходится констатировать о бесполезности агитации звезды-демократа: что Нельсон, что Гиллум уступили своим визави, пускай и с минимальным отставанием.