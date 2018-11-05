Промежуточные выборы: удержит ли Трамп власть

Что такое промежуточные выборы?

Промежуточные выборы — самое важное политическое событие, происходящее между президентскими выборами. Во время этого голосования, которое традиционно проходит в первый вторник ноября, полностью переизбирается нижняя палата конгресса США — палата представителей, отвечающая в основном за принятие новых законов, которые оказывают влияние в том числе и на международную политику Вашингтона.

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Конгрессмены, которые представляют различные округа своего штата, избираются на два года. Последние выборы в палату представителей прошли в ноябре 2016 года — тогда большинство получила республиканская партия. От одного штата может быть избрано сразу несколько конгрессменов — всего в нижней палате 435 законодателей.

Верхнюю палату конгресса — сенат США, занимающийся кадровыми назначениями и контролем за Белым домом, промежуточные выборы также не оставляют в стороне. Однако сенат формируется по другому принципу: от каждого штата избирается два сенатора на срок до шести лет. На промежуточных выборах избираются треть из 100 членов сената.

Наконец, в различных штатах проходят выборы местной власти, начиная от местных законодательных собраний и заканчивая губернаторскими выборами. В этом году состоятся перевыборы губернаторов сразу в 39 штатах. Это определенно окажет влияние на внутреннюю политику страны, но не имеет большого значения с точки зрения международных отношений.

Почему в этом году они особенно важны?

Промежуточные выборы — это всегда референдум о доверии действующему президенту. И в случае Дональда Трампа этот референдум имеет еще большее значение, так как его фигура сильно поляризует американское общество.

Сейчас республиканцы контролируют обе палаты конгресса, что облегчает жизнь президента. Однако в нынешнем составе американского парламента немало республиканцев, которые не поддерживают Трампа. Их называют новой. В Америке даже появилась новая политическая аббревиатура: Republicans Against Trump (RAT, переводится с английского как «крыса») — «крысы против Трампа».

Поэтому американскому президенту необходимо привести в сенат и палату представителей своих сторонников.

«Эти выборы дадут возможность Трампу провести в жизнь его решения после стольких лет абсурда и в политике и в экономике. Американцы настолько возмущены, что полагаю вместо голубой волны будет красная» — говорит «Газете.Ru» активист республиканской партии из Техаса Ольга Виттингтон.

Победа республиканцев позволит Трампу проводить более независимую международную политику, а также претворить в жизнь свои предвыборные обещания: закончить строительство стены на границе с Мексикой, отменить обязательную систему страхования Obamacare.

Однако известно, что на промежуточных выборах президентская партия часто теряет нижнюю палату, начиная с 1900 года такое происходило в 26 случаях из 29.

В случае, если демократы получат контроль над нижней палатой, это будет означать саботаж важных для администрации Трампа законопроектов а также активизации расследований в отношении «русского следа».

Это станет возможным благодаря тому, что победители смогут получить в управление ключевые комитеты нижней палаты, такие как комитет по разведке и обороне.

Поэтому победа в сенате имеет судьбоносное значение для президента США. Если нижняя палата большинством голосов представит в сенат обвинения против президента, сенат должен будет начать судебные слушания. За начало процедуры импичмента, должно будет выступить две трети сенаторов.

В случае, если республиканцы будут контролировать верхнюю палату, Трамп может этого не опасаться. Но если демократы возьмут контроль над обеими палатами, это приведет к тому, что Трампу будет невероятно тяжело проводить значимые законопроекты, учитывая его враждебные отношения с Демпартией.

Ситуация, когда оппозиция контролировала обе палаты конгресса, уже была в новейшей истории США. На промежуточных выборах в ноябре 1994 года республиканцы выиграли выборы в обе палаты американского конгресса. Правда, имея многолетний политический опыт, занимавший на тот момент пост президента Билл Клинтон смог найти общий язык с республиканцами и провел в то время ряд важных законопроектов.

Какие прогнозы?

В нынешнем составе сената заседают 51 республиканец, 47 демократов и 2 независимых кандидата (которые, впрочем, зачастую поддерживают демократов). На нынешних выборах переизбираются 35 сенаторов, из которых только 9 республиканцев.

Для того чтобы получить большинство, демократам нужно не только удержать свои места, но и выиграть еще два места у сторонников Трампа.

При этом 10 штатов, в которых будут переизбираться сенаторы-демократы, в 2016 году были выиграны Трампом на президентских выборах.

Согласно большинству опросов, республиканцы уверено лидируют в четырех из необходимых им восьми штатов — в Вайоминге, Юте, Небраске и Миссисипи, от которого избирается сразу два сенатора. Вероятнее всего республиканцы также заберут контролируемые ими Техас и Теннесси, что в сумме дает 7 сенаторов.

Судьба еще двух необходимых республиканцам мест будет решаться в четырех штатах — Миссури, Северной Дакоте, Аризоне и Неваде. Последние два штата сейчас держат республиканцы, однако у демократов есть неплохие шансы переманить их. Зеркальная ситуация наблюдается в демократических Миссури и Северной Дакоте.

По данным популярного портала политических прогнозов Five Thirty Eight, шансы республиканцев удержать сенат оцениваются в 82%. При этом с вероятностью 86% демократы выиграют палату представителей.

Впрочем, не стоит забывать, что социология может ошибаться. В 2016 году Трамп выиграл президентскую гонку несмотря на то, что подавляющее большинство опросов общественного мнения предрекали уверенную победу Хиллари Клинтон.

Что еще нужно знать об этих выборах?

Главное в любых выборах США — это мобилизация избирателей и средства, которые кандидаты готовы потратить на кампанию.

«Голоса и мобилизация активистов важнее, чем деньги. Конгрессмен не пойдет против своего избирателя, даже если кто-то даст ему деньги. Если за ним стоят мобилизованные сторонники, они запретят ему это делать, а против воли избирателей он не пойдет, так как хочет, чтобы его переизбрали», — говорит «Газете.Ru» директор Центра изучения законодательной и исполнительной власти при Американском университете в Вашингтоне профессор Джеймс Фарбер.

По данным Центра ответственной политики — общественной организации, которая занимается подсчетом затрачиваемых на кампанию средств,

эти выборы станут самыми дорогими промежуточными выборами в новейшей истории США.

На них будет потрачено $5,2 млрд — на 35% больше, чем было потрачено на промежуточных выборах 2014 года.

Сегодня для того, чтобы избраться в сенат, кандидат в среднем тратит на свою кампанию около $10 млн. 20 лет назад для этих целей требовались суммы примерно в 5 раз меньше.

При этом потраченных средств может быть даже больше, так как часть денег тратят так называемые «суперкомитеты» — организации по сбору средств во время предвыборной кампании. Сам кандидат не имеет доступа к этим средствам, но их собирают в его поддержку или же на агитацию против противников. Главная проблема подобных «суперкомитетов» заключается в том, что у них нет лимита по сбору средств. Средства в «суперкомитеты» активно жертвуют крупные корпорации и профсоюзы.

Как отмечает портал Open Secrets, который исследует финансовую составляющую американской политики,

на этих выборах крупные корпорации активнее вкладывают средства в предвыборную кампанию демократов.

Согласно данным, которые приводит портал, 71% средств — более $8 млн — в первые две недели октября были потрачено крупными корпорациями на предвыборную кампанию демократов. Так, представители нефтегазовой индустрии, за это же время предвыборной кампании, увеличили свои пожертвования демократам с 12% до 26%.

Промежуточные выборы привлекают меньше внимания избирателей, чем президентские. В них обычно принимают участие от 90 до 130 млн избирателей. Для сравнения: в президентских выборах 2016 года голосовали 135,7 млн человек.

Однако, социологи отмечают, что количество желающих принять участие в этих выборах растет. По данным которые приводит журнал Time на выборах уже проголосовано 30,6 миллионов бюллетеней Часть штатов в США позволяют досрочное голосование. Досрочно это можно сделать в 30 штатах в выходные дни-это делают в основном те, кто не может пойти и проголосовать в день голосования так как не может отлучиться с работы в будний день или не хочет стоять в очереди.

Многие избиратели признаются что именно отрицательное или положительное отношение к фигуре Трампа заставляет их идти на выборы.