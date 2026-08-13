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От колючей проволоки до «полосы смерти»: как строилась Берлинская стена

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13 августа исполняется 65 лет со дня начала строительства Берлинской стены. В 1961 году власти ГДР начали перекрывать пути между Восточным и Западным Берлином. Стена, ставшая одним из главных символов холодной войны, разделяла город следующие 28 лет.

После Второй мировой войны Берлин разделили на западную и восточную части, но более 10 лет жители могли пересекать черту через пропускные пункты. К 1961 году Восточную Германию покинули около 2,5 млн человек. Чтобы остановить массовый отток населения, власти ГДР решили закрыть путь на запад.

Утром 13 августа берлинцы увидели на улицах военных и рабочих. Границу начали перекрывать колючей проволокой, а спустя два дня стали появляться бетонные и каменные заграждения.

Со временем стена превратилась в сложную систему укреплений. Фактически их было две, а пространство между ними получило название «полоса смерти». Здесь находились заграждения и наблюдательные вышки, пограничники имели право применять оружие. За годы существования стены при попытках пересечь границу погибли не менее 140 человек. Более 5 тыс. побегов завершились успешно.

9 ноября 1989 года член политбюро ГДР Гюнтер Шабовски на пресс-конференции объявил об упрощении выезда из страны и заявил, что новые правила вступают в силу немедленно. После этого тысячи жителей Восточного Берлина направились к стене. Под давлением толпы пограничники открыли пропускные пункты.

Вскоре берлинцы начали разбирать стену. Ее падение стало одним из символов завершения холодной войны, а менее чем через год, 3 октября 1990 года, ФРГ и ГДР официально объединились.

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