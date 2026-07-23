«Навсегда изменила поп-музыку»: 15 лет со смерти Эми Уайнхаус

23 июля 2011 года оборвалась жизнь Эми Уайнхаус. 27-летнюю певицу нашли мертвой в ее квартире. Она скончалась от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией.

«Эми навсегда изменила поп-музыку», — написала на следующий день после смерти певицы Леди Гага.

Эми Уайнхаус родилась в 1983 году в Саутгейте. Уже с детства она начала увлекаться музыкой. Ее отец, по профессии таксист, во время поездок ставил диски Фрэнка Синатры и Тони Беннетта.

В 10 лет Эми вместе с подругой основала рэп-дуэт Sweet'n'Sour, в 13 научилась играть на гитаре, а в 14 — написала свои первые песни. В 16 лет она пела в молодежном джазовом оркестре, и именно этот этап в ее жизни стал поворотным. На одном из выступлений друг Уайнхаус предложил ей записать пару песен для продюссеров. Благодаря этому она попала на лейбл влиятельного продюсера Саймона Фуллера, а затем подписала контракт с Universal.

За свою карьеру Уайнхаус выпустила лишь два студийных альбома — Frank и Back to Black. Первую пластинку критики встретили тепло, а вторая произвела настоящий фурор, подарив певице мировую популярность и «Грэмми» за лучший альбом. В 2020 году журнал Rolling Stone поставил Back to Black на 33-ю строчку в списке 500 лучших альбомов всех времен.

Несмотря на успех в карьере, в личной жизни артистки было не все так гладко. Ее единственный роман с Блейком Филдер-Сивилом, благодаря которому и родился Back to Black, был полон препятствий: от измен до тюремного заключения. Срок мужа подкосил артистку, на фоне этого Уайнхаус боролась с алкогольной и наркотической зависимостью.

«Я жалею, что не успел ей сказать, чтобы она боролась с зависимостью. Я бы сказал ей остановиться, иначе она умрет», – вспоминал кумир певицы Тони Беннетт.

За месяц до своей смерти дала свое последнее выступление. Концерт в Белграде должен был стать стартом ее мирового тура, который закончился, не успев начаться. В тот день Эми Уайнхаус провела на сцене чуть больше часа, но так и не смогла спеть ни одной песни.