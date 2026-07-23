Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Фото

Уральские великаны и секвойя в пробирке: в России прошел конкурс «Снимай науку!»

Шесть соток каждой советской семье: какими были дачники в СССР
«75 раз придется отжиматься». Олегу Газманову — 75
«Я запомнилась россиянам как россиянка»: лучшие фильмы Орнеллы Мути
«Душа русского народа вызывает восхищение». Мирей Матье -- 80

В России завершился десятый сезон ежегодного конкурса «Снимай науку!». В этом году ученые и журналисты, блогеры и любители отравили на него более 800 фотографий.

Среди них были микрофотографии, фоторепортажи из лабораторий и экспедиций, снимки на самые разные научные темы — от клеточных процессов до тектонических явлений, от химических экспериментов до литературоведческих исследований.

Жюри определило трех победителей в каждой из семи номинаций, кроме категории «Мой научный проект» — в ней Российский научный фонд выбрал сразу четыре лучшие работы.

В течение года выставки со снимками победителей увидят гости мероприятий Международного фестиваля «НАУКА 0+» в России и за рубежом. А самые впечатляющие из них мы собрали в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 22 июля. Отсрочка по долгам для регионов, переговоры Лаврова и Рубио и военные сборы для депутатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!