Уральские великаны и секвойя в пробирке: в России прошел конкурс «Снимай науку!»

В России завершился десятый сезон ежегодного конкурса «Снимай науку!». В этом году ученые и журналисты, блогеры и любители отравили на него более 800 фотографий.

Среди них были микрофотографии, фоторепортажи из лабораторий и экспедиций, снимки на самые разные научные темы — от клеточных процессов до тектонических явлений, от химических экспериментов до литературоведческих исследований.

Жюри определило трех победителей в каждой из семи номинаций, кроме категории «Мой научный проект» — в ней Российский научный фонд выбрал сразу четыре лучшие работы.

В течение года выставки со снимками победителей увидят гости мероприятий Международного фестиваля «НАУКА 0+» в России и за рубежом. А самые впечатляющие из них мы собрали в галерее «Газеты.Ru».