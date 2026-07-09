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Беги, Том, беги. Лучшие из лучших ролей Тома Хэнкса

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Актеру Тому Хэнксу исполнилось 70 лет. Он родился 9 июля 1956 года в одном из пригородов Сан-Франциско в семье медработницы и повара, в возрасте четырех лет пережил развод родителей, после которого остался жить с отцом. В детстве Хэнкс был непопулярным у сверстников, застенчивым ребенком, но обладал отличным чувством юмора.

После школы Том поступил в колледж, где изучал театральное искусство, а оттачивал его постоянным зрителем спектаклей – будущий артист смотрел постановки пьес Брехта, Ибсена, Теннесси Уильямса. В течение нескольких лет он был стажером театрального фестиваля, выполняя работу осветителя и монтажера сцены. Освоив театральные профессии, Том Хэнкс бросил учебу.

Дебют актера в кино состоялся в 1980 году, когда на экраны вышел слэшер «Он знает, что вы одни». Относительную известность ему принесла комедия «Всплеск» 1984 года. Однако действительно популярным Том Хэнкс стал только после выхода на экраны фильма «Большой».

Сегодня Том Хэнкс — один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, признанный мэтр и лауреат кинопремий. Лучшие роли Тома Хэнкса — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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