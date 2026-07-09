I Need a Hero: умерла легендарная певица Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер, исполнительница популярных хитов 1980-х Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero (еще известная как I Need a Hero благодаря этим словам в припеве) скончалась в возрасте 75 лет после болезни.

Бонни Тайлер — настоящее имя Гейнор Хопкинс — родилась в валлийском городке Скуэне в семье шахтера в 1951 году. Не окончив школу, она решила связать жизнь с эстрадой и после успешного участия в музыкальном конкурсе начала работать бэк-вокалисткой и создала свою группу Imagination.

Известная своим характерным хрипловатым голосом, Бонни Тайлер приобрела популярность в 1977 году с альбомом The World Starts Tonight и синглами Lost in France и More Than a Lover.

В 1980-х она обратилась к року и выпустила свой самый знаменитый хит — Total Eclipse of the Heart из альбома Faster Than the Speed of Night (1983), возглавившего британские чарты. Успех закрепила песня Holding Out for a Hero — саундтрек к фильму «Свободные» (1984), который впоследствии использовался в «Шреке» и ряде других известных картин. В 1990-х она сотрудничала с Дитером Боленом, выпустив хит Bitterblue.

За карьеру Тайлер получила три номинации на «Грэмми» и три — на Brit Awards. В 2022 году стала членом Ордена Британской империи за заслуги в музыке.

В апреле Тайлер была госпитализирована в Португалии, где ей провели экстренную операцию на кишечнике. После операции развились осложнения, и певицу ввели в искусственную кому из-за осложнений после операции.

В июне португальские СМИ сообщили, что у Тайлер произошла остановка сердца, когда врачи попытались вывести ее из комы. Позднее ее представители сообщили, что Бонни Тайлер вышла из искусственной комы, но состояние певицы оставалось тяжелым.

Фотографии Бонни Тайлер на сцене и в жизни — в галерее «Газеты.Ru».