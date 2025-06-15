«Блестящая». 10 лет назад не стало Жанны Фриске

Сегодня родственники Жанны Фриске собрались на кладбище в Москве, чтобы почтить ее память. Как сообщает StarHit, отец певицы Владимир Фриске, ее младшая сестра Наталья и 3-летняя племянница Луна возложили цветы на могилу.

15 июня 2015 года в возрасте 40 лет скончалась российская певица и актриса Жанна Фриске.

Фриске получила первую широкую известность после присоединения в декабре 1996 года к женскому поп-квартету «Блестящие».

За восемь лет работы в составе коллектива она стала одной из его ключевых солисток и участвовала в записи таких хитов как «За четыре моря», «А я все летала», «Чао, бамбина!», «Апельсиновый рай».

С 2004 года Фриске сосредоточилась на сольной деятельности и съемках в кино. Одной из самых ярких ролей певицы на большом экране стала роль ведьмы Алисы в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

Помимо полнометражных картин, Фриске неоднократно появлялась в телевизионных проектах, в том числе «Цирк со звездами» и «Лед и пламень».

В 2013-м у Жанны Фриске диагностировали опухоль головного мозга. Первоначально Фриске списывала ухудшение самочувствия на плотный рабочий график и хроническую усталость.

Лечение проходило в клиниках Германии и США и включало хирургическое вмешательство, курс высокодозной химиотерапии и экспериментальную иммунотерапию. К середине 2015 года временное улучшение, отмеченное врачами, сменилось стремительным прогрессированием заболевания.

Жанна Фриске умерла дома, в подмосковном поселке Балашиха; официальная причина смерти – осложнения первичной опухоли головного мозга.

Прощание состоялось 17 июня 2015 года в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», похоронили певицу на Николо-Архангельском кладбище. У Жанны Фриске остался сын Платон.