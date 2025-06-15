На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото
Размер текста
А
А
А

«Блестящая». 10 лет назад не стало Жанны Фриске

Родственники Жанны Фриске посетили могилу певицы в десятую годовщину ее смерти

Сегодня родственники Жанны Фриске собрались на кладбище в Москве, чтобы почтить ее память. Как сообщает StarHit, отец певицы Владимир Фриске, ее младшая сестра Наталья и 3-летняя племянница Луна возложили цветы на могилу.
15 июня 2015 года в возрасте 40 лет скончалась российская певица и актриса Жанна Фриске.

Фриске получила первую широкую известность после присоединения в декабре 1996 года к женскому поп-квартету «Блестящие».

За восемь лет работы в составе коллектива она стала одной из его ключевых солисток и участвовала в записи таких хитов как «За четыре моря», «А я все летала», «Чао, бамбина!», «Апельсиновый рай».

С 2004 года Фриске сосредоточилась на сольной деятельности и съемках в кино. Одной из самых ярких ролей певицы на большом экране стала роль ведьмы Алисы в фильмах Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

Помимо полнометражных картин, Фриске неоднократно появлялась в телевизионных проектах, в том числе «Цирк со звездами» и «Лед и пламень».

В 2013-м у Жанны Фриске диагностировали опухоль головного мозга. Первоначально Фриске списывала ухудшение самочувствия на плотный рабочий график и хроническую усталость.

Лечение проходило в клиниках Германии и США и включало хирургическое вмешательство, курс высокодозной химиотерапии и экспериментальную иммунотерапию. К середине 2015 года временное улучшение, отмеченное врачами, сменилось стремительным прогрессированием заболевания.

Жанна Фриске умерла дома, в подмосковном поселке Балашиха; официальная причина смерти – осложнения первичной опухоли головного мозга.

Прощание состоялось 17 июня 2015 года в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», похоронили певицу на Николо-Архангельском кладбище. У Жанны Фриске остался сын Платон.

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами