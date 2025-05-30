Хороший, пожилой, злой: 10 лучших фильмов Клинта Иствуда, которому исполнилось 95

31 мая очередной юбилей отмечает Клинт Иствуд — великому режиссеру и актеру исполнилось, страшно подумать, 95 лет. За долгие годы своей жизни он стал легендой американского кинематографа, автором множества культовых фильмов — и, учитывая суровый «дедовский» характер, последним живым символом безвозвратно ушедшего Голливуда (и эпохи вообще). «Газета.Ru» — о 10 лучших проектах в карьере Иствуда.