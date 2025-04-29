Блэкаут на Пиренеях: Испания и Португалия во тьме

В Испании объявили чрезвычайное положение после масштабного сбоя в работе электросети. Режим ЧП будет действовать в регионах, которые обратятся с соответствующей просьбой. За помощью к правительству уже обратились Мадрид, Андалусия, Эстремадура. Для усиления безопасности задействовано 30 тыс. полицейских.

28 апреля в Испании, Португалии, Андорре и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Во многих местах не работали светофоры, метро, аэропорты, остановлено железнодорожное сообщение и движение в автомобильных тоннелях. Закрыты банки, кафе и магазины, в домах жителей нет света, наблюдаются перебои с мобильной связью. В супермаркетах образовались очереди, людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции безопасно остановлены.

Причины блэкаута пока неизвестны, рассматриваются версии от технологической аварии до кибератаки. По информации португальского оператора Redes Energéticas Nacionais, перебои в работе электросетей возникли из-за «редкого атмосферного явления»: из-за экстремальных изменений температуры в Испании произошли аномальные колебания мощности на ЛЭП высокого напряжения. Оператор заявил, что признаков кибератаки обнаружено не было. Об отсутствии свидетельств хакерской атаки сообщил и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Национальный оператор электросетей Испании Red Electrica сообщил, что к вечеру понедельника восстановлено более 20% мощностей электроснабжения Испании. Сейчас электроснабжение восстановлено в некоторых частях Каталонии, Арагона, Страны Басков, Галисии, Валенсии и еще ряда регионов.