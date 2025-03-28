Россияне среди лучших фотожурналистов: объявлены лауреаты World Press Photo 2025

Жюри конкурса World Press Photo объявило региональных победителей конкурса. Среди 42 лауреатов — два российских фотографа: Михаил Терещенко (ТАСС) и Алена Кардаш. Их работы этим летом покажут в лондонской галерее MPB.

Снимок Михаила Терещенко, победивший в категории «Одиночные фотографии», запечатлел последствия разгона протестов в Грузии. На фото — женщина в лыжной маске, респираторе и садовых перчатках, промывающая глаза шприцем после применения слезоточивого газа.

Одним из самых обсуждаемых кадров конкурса стало фото американского фотографа Джабина Ботсфорда. Ему удалось запечатлеть покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании. На снимке Трамп с окровавленным лицом спускается со сцены, а рядом его телохранитель держит красную кепку с лозунгом «Make America Great Again».

В этом году на конкурс поступило 59 тыс. заявок. Победителей выбирали в трех номинациях: одиночный снимок, репортаж и долгосрочные проекты. 17 апреля станет известно, кто из лауреатов получит главную награду World Press Photo.

Кадры участников World Press Photo — в галерее «Газеты.Ru».