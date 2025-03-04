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Крымское пиво, котлета по-киевски и хлеб за 5 рублей. Чем кормят депутатов Госдумы

Опубликованы фотографии и цены из столовой Госдумы

Депутат на условиях анонимности показал цены в буфете, магазине, депутатском зале и столовой Госдумы. Во время Великого поста там есть как классические позиции — борщ, котлета по-киевски или оливье, так и постные — овощной рататуй, вафли из нута или крем-суп с чечевицей. Кадры из Госдумы, снятые утром во вторник, с ценами, интерьерами и ассортиментом депутатских блюд, — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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