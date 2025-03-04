Депутат показал меню с ценами в буфетах и столовой Госдумы

В столовой для депутатов Госдумы высокие цены, маленькие порции, а качество еды — не очень. На это в беседе с «Газетой.Ru» пожаловался один из действующих парламентариев. Он отметил, что столовая не пользуется популярностью среди его коллег, на обед они предпочитают ходить в кафе, а за перекусом — в буфет.

«Цены, на мой взгляд, немаленькие, мифы о том, что тут можно за копейки поесть — фейк или в далеком прошлом. Популярностью столовая не пользуется у депутатов: качество не очень, порции маленькие, за те же деньги можно поесть в соседнем кафе, которых в шаговой доступности немало. Особенно бизнес-ланч. Чаще депутаты ходят в буфет — чай/кофе, пирожное, переговорить с кем-то. В основном в ходе пленарного заседания — в буфет, который в зоне зала заседаний», — рассказал он на условиях анонимности.

Парламентарий уточнил, что в Госдуме есть буфет, депутатский зал и столовая. Согласно меню, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru», в буфете можно приобрести завтрак (бутерброд с форелью за 195 рублей, икру красную на яйце за 180 рублей, яичницу за 125 рублей или любой из трех видов каши за 105 рублей), салаты стоимостью от 120 до 165 рублей и вторые блюда, например, отварной язык за 310 рублей, люля за 220 или самую дорогую позицию — форель за 350 рублей.

В депутатском зале меню и цены не сильно отличаются от буфета, но здесь можно найти бизнес-ланч: за комбинацию салат + суп депутаты платят 470 рублей, за суп или салат + горячее 540 рублей, а за все три блюда — 600 рублей. Заказ собеседника «Газеты.Ru», состоящий из трех блинов, вишневого варенья, мятного напитка и свекольного салата, обошелся ему в 453 рубля.

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

В столовой депутатам предлагают постные блюда, салаты, первые и вторые блюда. Оливье с курицей стоит 165 рублей, борщ — 180, а свинина, курица или индейка — от 210 до 250 рублей. Самой дорогостоящей позицией является люля-кебаб из говядины за 280 рублей.

Также парламентарий уточнил, что в Госдуме есть магазин, где тоже есть готовая еда, а также алкоголь — крымское пиво.

В августе 2024 года лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев сообщал, что в думском магазине перестали продавать алкоголь. С просьбой убрать напитки выступала депутат Сардана Авксентьева, ее поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Прошлой осенью депутат Госдумы Амир Хамитов рассказывал, что потратил на обед из семи позиций в столовой нижней палаты парламента 577 рублей: 100 рублей за картофельное пюре, 190 рублей — за домашний биточек из курицы, 140 рублей за суп-пюре из цветной капусты с гренками, 35 рублей — за помидор, за огурец — 37 рублей. Кроме того, 5 рублей депутат отдал за кусок хлеба и 70 рублей — за плодово-ягодный напиток.

Ранее Милонов предложил убрать из буфета Госдумы «импортный шмурдяк».