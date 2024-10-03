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Эротические фильмы и роман с солистом Coldplay. Дакоте Джонсон – 35

Актрисе Дакоте Джонсон исполнилось 35 лет

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Американская актриса и модель Дакота Джонсон родилась 4 октября 1989 года в семье актеров Дона Джонсона и Мелани Гриффит. Когда девочке было семь лет, родители разошлись, и вскоре ее отчимом стал Антонио Бандерас.

В школе Джонсон занималась танцами и заинтересовалась моделингом, приняв участие в съемке детей знаменитостей для журнала Teen Vogue. Впоследствии она даже подписала контракт с престижным агентством IMG Models и снялась в нескольких рекламных кампаниях, но все же отдала предпочтение актерской деятельности.

Первую роль в большом метре Джонсон сыграла в 10 лет, снявшись с матерью в фильме Бандераса «Женщина без правил» (1999). Позднее она появилась в лентах «Социальная сеть», «Страшно красив», «Хлоя и Тео», «Для Эллен», «Козы», «Немножко женаты», «Мачо и ботан» и других. В 2012 году Джонсон дебютировала на телевидении, сыграв Кейт в комедийном сериале Fox «Бен и Кейт».

Успех пришел к актрисе в 2015 году благодаря роли неопытной студентки Анастейши Стил в эротической драме «50 оттенков серого». Она обошла в кастинге Милу Кунис, Элизабет Олсен, Аманду Сейфрид, Шейлин Вудли, Эмму Уотсон и других — а затем несколько месяцев ждала звонка от продюсеров. За первый фильм серии Джонсон получила $250 тыс., а за две следующие части — по $7 млн.

Наиболее интересной главой в карьере актрисы стало участие в авторских кинолентах, представленных на фестивалях по всему миру, — «Суспирия», «Незнакомая дочь», «В ритме ча-ча-ча», «Арахисовый сокол» и «Папуля».

В 2024 году Джонсон снялась в фильме по комиксам Marvel «Мадам Паутина». Он должен был стать началом новой франшизы — но из-за провала в прокате и негативных отзывов эти планы были отменены. При этом критики отмечали хорошую актерскую игру Джонсон — в частности, Манола Даргис из The New York Times заявила, что исполнительница главной роли «абсолютно изолирована от окружающей ее чепухи». Однако сама Джонсон восприняла провал на свой счет и зареклась больше не появляться в супергеройских фильмах.

К 35-летию Дакоты Джонсон «Газета.Ru» рассказывает о ее личной жизни и лучших ролях в кино.

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