От «Дневника убийцы» до «Лета»: лучшие фильмы Кирилла Серебренникова

Режиссер театра и кино Кирилл Серебренников родился 7 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону в семье врача и учительницы русского языка и литературы. Свой первый спектакль он поставил еще в школе. Затем Серебренников поступил на факультет физики в Ростовский государственный университет, продолжая заниматься режиссурой.

За первые семь лет после выпуска режиссер поставил десять спектаклей во всех городских театрах, а также сотрудничал с местным телевидением. В 2000 году его пригласили в Москву для работы над телепроектом по рассказам Ивана Бунина. Два года спустя режиссер снял сериал «Дневник убийцы». В 2004—2008 годах вышли его фильмы «Рагин», «Изображая жертву» и «Юрьев день», завоевавшие признание критиков и зрителей.

С 2002 года Серебренников работал в МХТ им. Чехова, где набрал свой актерско-режиссерский курс. В 2012 году его назначили художественным руководителем Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, который был преобразован в «Гоголь-центр».

В 2013 году режиссер открыл Фонд поддержки современного театра. В 2017-м он приступил к производству фильма «Лето» о Викторе Цое и Майке Науменко, однако съемки были прерваны в связи с расследованием по делу о хищениях — Серебренникова обвинили в краже почти 129 млн рублей из бюджета, выделенного фонду.

26 июня 2020 года Серебренников был приговорен к трем годам условно и помещен под домашний арест. 28 июня 2022-го суд отменил условный срок режиссера, и тот уехал во Францию, где вскоре посетил Каннский кинофестиваль с актерским составом его картины «Жена Чайковского». После освобождения он также снял байопик о российском писателе Эдуарде Лимонове «Лимонов, баллада об Эдичке», номинированный на «Золотую ветвь» Каннского кинофестиваля, и несколько других картин.

К 55-летию со дня рождения Кирилла Серебренникова «Газета.Ru» рассказывает о его лучших фильмах и сериалах.