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Единственный российский тренер с европейским трофеем. Валерию Газзаеву — 70

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев празднует 70-летие

Валерий Газзаев родился 7 августа 1954 года в столице Северо-Осетинской АССР — городе Орджоникидзе (сейчас Владикавказ). Когда мальчику исполнился год, родители, по осетинской традиции, разложили перед ним разные вещи, которые подсказывали, с чем может быть связана судьба ребенка. Валерий выбрал резиновый мячик.

Увлечение футболом для Газзаева началось во дворе. Именно из дворовой команды он попал в футбольную школу местного «Спартака», за который и дебютировал в 1971 году. В качестве игрока Газзаев также выступал за ростовский СКА, московские «Локомотив» и «Динамо» и тбилисское «Динамо». В 1980-м вместе со сборной СССР стал бронзовым призером Олимпийских Игр в Москве.

Интерес к тренерской работе проснулся в Газзаеве раньше, чем пришло первое назначение. Еще в период своей игры за «Локомотив» футболист стал задавать вопросы на теоретических занятиях и во время разбора матчей. После завершения профессиональной карьеры Валерий Газзаев стал детским тренером в московском «Динамо», а уже через три года возглавил «Спартак» из Орджоникидзе, в котором начинал играть.

Газзаев тренировал московское и киевское «Динамо», «Аланию» и ЦСКА. Последний клуб принес ему главное достижение в тренерской карьере — в 2005-м Газзаев стал первым российский тренером, под руководством которого был выигран Кубок УЕФА. Сам наставник по итогам сезона был удостоен приза «Тренер года» по версии УЕФА. Он до сих пор остается единственным тренером из РФ, завоевавшим европейский трофей.

«Никто и не верил, когда я сделал заявление, что мы будем играть в финале Кубка УЕФА, все журналисты дружно посмеялись, а потом я смеялся над ними», — рассказывал Газзаев в одном из интервью.

В 2002-2003 годах он также тренировал российскую сборную по футболу, но на этом посту серьезных достижений не добился. Хотя сам Газзаев считал, что ему удалось провести успешно смену поколений в национальной команде.

По его словам, за свою тренерскую деятельность он добился практически всего, за исключением победы в Лиге чемпионов. Однако сам Газзаев говорил, что не жалеет о том, что закончил карьеру тренера, потому что всегда принимал решение, соответствовавшее его внутреннему голосу, «и не думал о том, что будет завтра».

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