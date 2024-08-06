Знаменитости на трибунах Олимпиады

Олимпийские игры проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. На соревнования в Париж съехались не только множество туристов, но и мировые знаменитости. Так, на трибунах заметили певицу Леди Гагу, которая также участвовала в церемонии открытия Игр. Она появилась среди зрителей на состязаниях по плаванию, куда пришла в форме сборной США.

Кроме Леди Гаги посмотреть Олимпиаду после открытия осталась и певица Ариана Гранде. В частности, она побывала на отборочном туре женских соревнований по художественной гимнастике. Компанию Гранде на зрительских местах составила певица и актриса Синтия Эриво.

Певец и актер Ник Джонас также предпочитает болеть за своих не один, он пришел на VIP-трибуну вместе с моделью Крисси Тиган и музыкантом Джоном Леджендом.

Некоторые звезды прилетели на соревнования с семьями. Например, актриса Николь Кидман, которая приехала с мужем Китом Урбаном и дочерями Сандей и Фейт. Вместе с дочерью в Париж прилетела на соревнования и актриса Джессика Честейн. Актер Райан Гослинг ради Игр появился на публике впервые за долгое время, в компании своей жены Евы Мендес и двух дочерей.

Одним из самых ярких персонажей на Олимпиаде стал рэпер Снуп Догг. Ему выпала честь нести олимпийский огонь, кроме того, музыкант поработал комментатором канала NBC, оценивая соревнования от пляжного волейбола до скейтбординга. За каждый день своей работы в Париже звезда получает $500 тыс., а общая сумма его гонорара превысит $8 млн. Рэпер остался на трибунах и как простой зритель, одевшись в броский спортивный костюм в цветах американского флага.

Также среди зрителей засветилась актриса Сара Джессика Паркер, модель Кендалл Дженнер, музыкант Мик Джаггер и актер Том Круз.

Помимо музыкантов и актеров посмотреть Игры вживую решил основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Он известен как фанат тенниса, но также интересуется спортивной гимнастикой.