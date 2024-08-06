Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Знаменитости на трибунах Олимпиады

Рэпер Снуп Догг получает около $500 тысяч за день работы на Олимпиаде

Олимпийские игры проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. На соревнования в Париж съехались не только множество туристов, но и мировые знаменитости. Так, на трибунах заметили певицу Леди Гагу, которая также участвовала в церемонии открытия Игр. Она появилась среди зрителей на состязаниях по плаванию, куда пришла в форме сборной США.

Кроме Леди Гаги посмотреть Олимпиаду после открытия осталась и певица Ариана Гранде. В частности, она побывала на отборочном туре женских соревнований по художественной гимнастике. Компанию Гранде на зрительских местах составила певица и актриса Синтия Эриво.

Певец и актер Ник Джонас также предпочитает болеть за своих не один, он пришел на VIP-трибуну вместе с моделью Крисси Тиган и музыкантом Джоном Леджендом.

Некоторые звезды прилетели на соревнования с семьями. Например, актриса Николь Кидман, которая приехала с мужем Китом Урбаном и дочерями Сандей и Фейт. Вместе с дочерью в Париж прилетела на соревнования и актриса Джессика Честейн. Актер Райан Гослинг ради Игр появился на публике впервые за долгое время, в компании своей жены Евы Мендес и двух дочерей.

Одним из самых ярких персонажей на Олимпиаде стал рэпер Снуп Догг. Ему выпала честь нести олимпийский огонь, кроме того, музыкант поработал комментатором канала NBC, оценивая соревнования от пляжного волейбола до скейтбординга. За каждый день своей работы в Париже звезда получает $500 тыс., а общая сумма его гонорара превысит $8 млн. Рэпер остался на трибунах и как простой зритель, одевшись в броский спортивный костюм в цветах американского флага.

Также среди зрителей засветилась актриса Сара Джессика Паркер, модель Кендалл Дженнер, музыкант Мик Джаггер и актер Том Круз.

Помимо музыкантов и актеров посмотреть Игры вживую решил основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Он известен как фанат тенниса, но также интересуется спортивной гимнастикой.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Лезут со всех щелей»: российские войска отражают атаку ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВСУ потратят последние резервы при атаке на Курскую область
Военная операция на Украине, день 895-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 895-й день
«Ночной кошмар американцев»: кандидата в президенты США Харрис поддержали 99% демократов
Камала Харрис стала кандидатом в президенты США
В США выразили сомнение в эффективности израильской системы ПРО
Стало известно, за счет чего Рябчук стал лучше играть в «Спартаке»
ФАС сняла претензии к Wildberries
Израиль призвал ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС
Новости и материалы
Россияне назвали главные качества настоящего друга
Вратарь «Адмирала» рассказал о своей мечте
ВСУ атаковали машину скорой помощи в Курской области
В Индии обвинили Пакистан в причастности к протестам в Бангладеш
Глава Курчатова опроверг информацию об обстрелах Курской АЭС
Ученые открыли новый вид двоякодышащих рыб возрастом 210 млн лет
Нигер разорвал дипотношения с Украиной
Кафельников рассказал, за счет чего Джокович одолел Алькараса в финале ОИ
В столичный суд поступило дело в отношении блогера Елены Блиновской
Оренбуржец из ревности залез в квартиру возлюбленной и ударил ее ножом в шею
В США заявили, что Харрис ради престижа может развязать войну
Над Курской областью сбили две ракеты ВСУ
Дочь Маликова показала фигуру в крошечном бикини
У замминистра спорта Южного Судана украли $35 тыс. во время Олимпиады
В США заявили, что победа Трампа даст шанс урегулированию на Украине
Юлия Пересильд снялась в доспехах и платье: «Сила и хрупкость»
Зеленский назвал самые сложные направления для ВСУ
В ХАМАС избрали нового главу политбюро
Все новости
Защитивший подростка боксер Двали может потерять глаз. За его избиение арестованы 9 человек
В Москве врачи прооперировали избитого в Крыму боксера Дмитрия Двали
Был Торецк, станет – Дзержинск: российские войска вошли в важный город в ДНР
Кимаковский сообщил, что ВСУ отступают к центру Торецка
«Санкции есть, но купить можно все»: приключения пармезана в России
Десять лет назад в России было введено эмбарго на сыры и мясо из Европы
Как собрать ребенка в школу и сколько это стоит: список необходимых вещей и способы сэкономить
Особенности сборов в школу в 2024 году: что понадобится первокласснику, список покупок к 1 сентября
В доме на западе Москвы взорвалась граната. Погиб военный пенсионер
Мужчина погиб в результате взрыва в доме на западе Москвы
Кто такие экстраверты: главные характеристики личности и отличия от интровертов
Как распознать экстраверта: отличительные черты, правда и мифы об этом типе личности
Дочь иммигранта и офицер армии: кто стал «Мисс США – 2024»
«Какой-то умник закричал: «Бомба!» Что случилось в аэропорту Кольцово
В давке в аэропорту Кольцово пострадали два человека
Участвовал РДК, уничтожены 20 диверсантов. Что известно о боях в Курском приграничье
Смирнов: ФСБ и ВС России не допустили прорыва ВС Украины в Курской области
«Проглядели неисправность». Трое газовиков задержаны после взрыва в доме в Нижнем Тагиле
Три сотрудника газовой службы задержаны по делу о взрыве в доме в Нижнем Тагиле
«Историческая победа для американского народа». Власти США выиграли суд у Google
Суд в США признал Google монополистом на рынке поиска и рекламы
«Израиль рвется в бой»: ждать ли большой войны на Ближнем Востоке
Мир ждет широкомасштабного удара Ирана по Израилю
Охрана знала о мужчине с дальномером: в России отметили странности при покушении на Трампа
Захарова: детали покушения на Трампа становятся все более сенсационными
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами