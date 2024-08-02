Береты, фонтаны, арбузы: как в России отмечают День ВДВ

2 августа в России свой профессиональный праздник отмечают Воздушно-десантные войска (ВДВ). Свою историю «крылатая пехота» ведет с 1930 года. Долгое время десантники не отмечали свой день — такая традиция массово появилась лишь в 90-е. Официально День ВДВ в России появился в 2006-м.

«ВДВ прошли длинный путь от отдельных авиадесантных отрядов в составе Военно-воздушных сил до отдельного рода войск, являющегося элитой Вооруженных сил РФ», — заявили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что за время проведения СВО 70 военнослужащим ВДВ было присвоено звание Героя России.

По традиции 2 августа десантники надевают голубые береты и тельняшки и встречаются с сослуживцами в парках. В Москве в храме Ильи Пророка — покровителя Воздушно-десантных войск — прошел специальный молебен, после которого состоялся крестный ход. В городах России люди приносили цветы к мемориалам. По всей стране разъезжают автомобили с символикой, флагами и девизом «Никто кроме нас!». Не обошлось и без традиционного развлечения десантуры — купания в фонтанах. С 1990-х появилась традиция в День ВДВ есть арбузы.

Как отметили праздник в городах России — в галерее «Газеты.Ru».