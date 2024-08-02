Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Береты, фонтаны, арбузы: как в России отмечают День ВДВ

Десантники отмечают профессиональный праздник

2 августа в России свой профессиональный праздник отмечают Воздушно-десантные войска (ВДВ). Свою историю «крылатая пехота» ведет с 1930 года. Долгое время десантники не отмечали свой день — такая традиция массово появилась лишь в 90-е. Официально День ВДВ в России появился в 2006-м.

«ВДВ прошли длинный путь от отдельных авиадесантных отрядов в составе Военно-воздушных сил до отдельного рода войск, являющегося элитой Вооруженных сил РФ», — заявили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что за время проведения СВО 70 военнослужащим ВДВ было присвоено звание Героя России.

По традиции 2 августа десантники надевают голубые береты и тельняшки и встречаются с сослуживцами в парках. В Москве в храме Ильи Пророка — покровителя Воздушно-десантных войск — прошел специальный молебен, после которого состоялся крестный ход. В городах России люди приносили цветы к мемориалам. По всей стране разъезжают автомобили с символикой, флагами и девизом «Никто кроме нас!». Не обошлось и без традиционного развлечения десантуры — купания в фонтанах. С 1990-х появилась традиция в День ВДВ есть арбузы.

Как отметили праздник в городах России — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Сенатора Савельева официально обвинили в причастности к убийству
Военная операция на Украине, день 891-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 891-й день
«Друг Путина» и главная фигура обмена: кто такой Вадим Красиков, которого не хотели отдавать России
FT: Шольц освободил пожизненно осужденного в ФРГ Красикова ради Байдена
Теннисист Алькарас вышел в финал Олимпиады
«Полчаса оттирал в душе тюремную грязь»: депутат Селезнев — о возвращении сына из заключения в США
На видео попали люксовые машины жены сенатора Савельева
Звезда «Орла и решки» снялась в шубе и мини-платье в реке: «Наряд пятничный»
Новости и материалы
В Минобороны уточнили данные об ударах по военным предприятиям Украины
В трансляции Олимпиады перепутали флаги СССР и России
Стало известно, каким автомобилем владел сенатор Савельев
Россияне стали пить больше пива
Звезда «Триггера» кардинально сменил имидж и показал результат
Сенатора Савельева пока не собираются лишать полномочий
На Украине участились поджоги автомобилей военных
В Киеве приговорили к заключению мужчину, который сжег 10 машин ВСУ
В России расширят программу лечения получившим травмы на производстве
Словацкая пловчиха потеряла сознание после заплыва на Олимпиаде-2024
Разработчики игр раскрыли негативную сторону сотрудничества с Apple
Уралец устроил дебош в спа-салоне, когда у него не получилось там отдохнуть
В Молдавии вынесли приговор бывшему вице-премьеру
Совфед разрешил по-новому собирать персональные данные россиян
Первые жители пострадавшей от взрыва пятиэтажки в Нижнем Тагиле получили выплаты
Контрафактные сигареты на 22 млн рублей изъяли у жителей Кургана
Россиянка Бладцева не смогла завоевать медаль в соревнованиях по прыжкам на батуте на ОИ
Против сенатора Савельева возбудили уголовное дело за приготовление к убийству
Все новости
В Москве запретили строить микроквартиры
Украина вернула России тела 38 военных
«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ
Полковник Ходаренок заявил о необходимости реформ в ВДВ
Лукашенко рассказал, о чем молится
В Госдуме заявили, что кроме YouTube россияне могут лишиться Google, Android и IOS
В Нижнем Тагиле мужчина пролежал под завалами несколько часов
Как Байден встретил освобожденных при обмене американцев
Бедные россияне: что за цену Lada Vesta покупают американцы, японцы и немцы
«Газета.Ru» назвала семь иномарок дешевле Lada Vesta
Белоруска выиграла серебро, Андреева и Шнайдер в шаге от медали: Олимпиада-2024, день 7. LIVE
Олимпийские игры в Париже. День 7. ОНЛАЙН
Исторический обмен заключенными между Россией и Западом. Как шли переговоры
Россия и Запад провели исторический обмен заключенными
«Патриот», шпионы и хакер: кто вернулся в Россию в рамках «большого обмена»
ФСБ сообщила о возвращении восьми россиян при обмене заключенными в Анкаре
Шпионы, иноагенты, активисты, художница: кто вышел на свободу в рамках «большого обмена»
Осужденные за шпионаж американцы Пол Уилан и Эван Гершкович улетели в США
Лучшие рецепты крабового салата — с крабовыми палочками и с натуральным крабом
Как приготовить крабовый салат: классические и оригинальные пошаговые рецепты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами