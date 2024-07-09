Королева гранжа: Кортни Лав — 60

Кортни Лав известна в первую очередь как эпатажная жена американского рокера Курта Кобейна. Многие его фанаты невзлюбили Кортни, обвиняя в желании нажиться на славе Кобейна и даже в доведении музыканта до суицида. Журналисты часто нападали на нее с резкой критикой — но это были далеко не первые жизненные трудности девушки.

Настоящее имя Лав — Кортни Мишель Харрисон, ее отец был «контркультурщиком» и музыкальным менеджером, который однажды дал четырехлетней Кортни ЛСД. Об этом при разводе рассказала ее мать — и отца лишили родительских прав. После расставания родителей девочке пришлось часто переезжать, какое-то время она с мамой жила в коммуне хиппи. Еще в детстве Кортни страдала бессонницей и повышенной тревожностью, ей диагностировали легкую форму аутизма.

«Кортни появилась на свет уже с очень сложным характером», — сказала однажды ее мать.

Подростком девушку поймали на краже футболки и отправили в исправительное учреждение. Она перепробовала профессии от стриптизерши до актрисы (сыграла в «Прямиком в ад»), но в итоге сосредоточилась на музыке. С начала 80-х пыталась собрать собственную группу, и спустя несколько попыток на свет появился женский коллектив Hole («Дыра»). Они исполняли песни на важные для женщин темы (материнство, послеродовая депрессия, насилие).

Кортни четырежды номинировали на премию «Грэмми», но большую часть успеха ей принес образ дерзкой «панк-королевы».

«Лав заслужила репутацию загадочного, вызывающего персонажа гранжа — в те дни, когда заголовки газет не были посвящены ее наркозависимости, туда попадали ее поступки, вроде желания прогуляться босиком по снегу», — писали в американской прессе.

В 1990-м Лав познакомилась на концерте с Кобейном, в 1992-м они сыграли свадьбу на гавайском пляже, став одной из самых популярных пар своего времени (ради жизни с Куртом Лав приостановила собственную музыкальную карьеру).

Весной 1994 года Кобейн покончил с собой. Лав после этого продолжила заниматься творчеством: давала концерты, выпустила книгу, бросила наркотики, а с бумом соцсетей привлекала к себе внимание скандальными постами против других звезд.

«Я буду делать только то, что хочу. Я не окружаю себя вещами, которые не делают меня счастливой... Быть знаменитым — это все равно, что учиться в старшей школе. Но меня не интересует быть чирлидершей. Мне не интересно быть Гвен Стефани. Она чирлидерша, а я в сарае для курящих», — однажды сформулировала Лав свое кредо.