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«Я не могу сейчас выйти замуж, мне даже нет сорока»: Хлое Кардашьян — 40 лет

Хлое Кардашьян исполнилось 40 лет

Американка Хлоя Кардашьян получила популярность как участница знаменитого реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Оно выходило с 2007-го по 2021 год и показывало жизнь семейства и их жизненные перипетии.

«В 2007 году, когда я начала появляться в шоу, я понятия не имела, чего ожидать. Меня снимали, не позволяя ничему отвлекать меня. Я была открытой книгой и остаюсь ею до сих пор. Я невероятно открыта и честна. Я знаю, что мои поклонники ждут этого от меня, и я всегда была такой», — описывала Хлоя свой опыт съемок для телевидения.

Ее участие в шоу так понравилось зрителям, что позже с Хлоей сняли спин-оффы. Сама она подчеркивала, что хочет запомниться людям как «замечательная мать, дочь, сестра и друг». С теплотой отзывается о родителях — адвокате Роберте Кардашьяне и телезвезде Крис Дженнер. По словам Хлои, лучшим жизненным уроком для нее стал их пример воспитания детей, хотя в итоге пара развелась.

У самой Хлои личная жизнь складывалась не гладко. Она вышла замуж в 2009 году за бывшего профессионального баскетболиста Ламара Одома, но в 2013-ом подала на развод из-за его измен, алкогольной и наркотической зависимости. Затем встречалась с рэпером, потом опять с баскетболистами. В 2018 году родила дочь от баскетболиста Тристана Томпсона. Он тоже изменял девушке. Одна из любовниц спортсмена даже родила ему ребенка, которого тот пытался скрыть. Вся правда всплыла, и Кардашьян с ним рассталась. При этом от Томпсона у нее тоже остался ребенок.

Недавно Хлоя заявляла, что с двумя детьми у нее нет времени на нового мужчину, но она «молится», чтобы такой появился. Она также шутила, что слишком молода для повторного замужества.

«Я знаю, что однажды это произойдет, но сейчас я просто не там. <…> Когда я буду в том месте, где захочу встречаться, я это сделаю. <…> Я не могу сейчас выйти замуж, мне даже нет 40!», — сказала Кардашьян за неделю до своего дня рождения.

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