В России определили годовую учебную нагрузку на школьников

Минпросвещения РФ определило допустимую годовую учебную нагрузку на школьников
Shutterstock

Минпросвещения России определило годовую учебную нагрузку, которая допустима для школьников с первого по девятый классы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ министерства.

Согласно документу, с 1 сентября объем допустимой годовой нагрузки в первом классе будет составлять от 620 до 653 часов, во вторых, третьих и четвертых классах — от 782 до 884 часов, в пятом классе — от 986 до 1088 часов, в шестом классе — от 1020 до 1122 часов, в седьмом классе — от 1088 до 1190 часов, в восьмых и девятых классах — от 1122 до 1224 часов. Количество часов зависит от вариантов федеральных образовательных планов.

Также в документе говорится, что количество учебных периодов составляет в первом полугодии не более восьми учебных недель, во втором полугодии — не более десяти для первых классов и не более 11 для классов со второго по девятый.

6 августа сообщалось, что Минпросвещения РФ определило нормы часов работы в неделю за ставку заработной платы для педагогов с учетом их специальности.

Так, норма в 36 часов в неделю устанавливается воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам и другим педагогическим работникам; 25 часов — воспитателям, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 24 часа у музыкальных руководителей и концертмейстеров; 20 часов у учителей-дефектологов и учителей-логопедов.

Ранее родителям объяснили, как помочь школьнику справиться с высокими нагрузками.

